La organizaciones pro infancia de Reino Unido piden prohibir Tik Tok debido al peligro que suponen los pedófilos que hay en esa plataforma

El gigante chino Tik Tok sanciona con una semana de suspensión de la cuenta a los pedófilos a los que descubre enviando mensajes con contenido sexual a menores de edad. Así lo reveló una investigación sobre la red social del periódico « ... The Telegraph», lo que ha provocado que los activistas por la seguridad infantil pidan que se prohíba su uso en Reino Unido.

Según el diario, «los documentos filtrados muestran que la política de la compañía de tecnología para los usuarios pillados enviando mensajes sexuales a los niños fue cerrar su cuenta durante siete días por un primer delito, un mes por el segundo y luego imponer una prohibición permanente tras un tercer reporte».

Algunos exmoderadores de la red citados en la investigación aseguraron que esto significa que los pedófilos pueden ingresar a la red con sus mismas cuentas pese a haber acosado a menores y por tanto, encontrar nuevas víctimas. Uno de ellos, incluso, aseveró que después de trabajar en la compañía advirtió a sus familiares que no permitieran que sus hijos usaran la aplicación. Otro señaló que «los padres deberían prohibir que sus hijos lo usen. Si lo usan, deben tener mucho cuidado». De acuerdo con Ofcom, la entidad de regulación de las comunicaciones y radiodifusión de Reino Unido, la mitad de los menores de entre 8 y 15 años suben vídeos a la famosa red.

Tik Tok, sin embargo, asegura que cualquier caso confirmado de ciber acoso se traduce en una prohibición «permanente e inmediata» para el infractor de continuar utilizando la red y recordó que desde principios de este año, prohibió los mensajes privados en las cuentas de todos los usuarios menores de 16 años. No obstante, no tiene ninguna forma de comprobar la edad real. Un ex empleado de la empresa dijo al diario británico que cuando entraba a supervisar las cuentas de los niños, a veces veían hasta diez adultos diferentes enviándoles mensajes privados con contenido sexual: «Estas personas deberían ser completamente eliminadas, no es necesario esperar dos o tres veces. Tiene que hacerse en ese momento», afirmó.

Anne Elizabeth Longfield, Comisionada de Niños para Inglaterra, pidió al gobierno que apruebe cuanto antes las leyes de cuidado de menores que impondrían un requisito legal a las compañías de redes sociales para proteger a los niños. En una carta enviada a «The Telegraph» tras hacerse pública la investigación, aseguró que la nueva legislación debe permitir la prohibición de aplicaciones y sitios web que ponen a los niños en peligro. También levantó la voz The Children’s Charities Coalition on Internet Safety, una coalición de organizaciones de protección a la infancia, que exigió que TikTok sea prohibido en la nación hasta que sea capaz de probar que es una plataforma segura segura para menores. Esta misma coalición ya había denunciado que Tik Tok es «un campo de caza» para pedófilos.

Tras la investigación del periódico británico, un portavoz del gobierno aseguró que «el abuso sexual infantil es un delito repugnante y los depredadores que abusan de los niños enfrentarán toda la fuerza de la ley» y prometió: «Legislaremos lo antes posible para proteger a los usuarios del contenido ilegal y dañino, lo cual será supervisado por un regulador independiente con poderes para exigir cuentas».