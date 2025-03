Ómicron desata una cascada de bajas en pequeñas y medianas empresas y servicios esenciales

Seguro que lo han notado. Miran a la silla de al lado y falta el compañero. O van a su farmacia o su bar de siempre, y no está la persona habitual que les dispensaba el medicamento o el café. Eso, en el caso de ... que usted no sea uno de los casi 1,2 millones de personas que en estas últimas dos semanas han contraído el Covid en España. 646.715 personas en los últimos siete días.

Ómicron ha arrasado, literalmente, las plantillas. Es lo que comunican desde patronales, pequeñas y medianas empresas y servicios esenciales. La Seguridad Social puso cifras el pasado martes a esa cascada de bajas: solo hasta el 23 de diciembre se tramitaron 240.011 bajas por incapacidad temporal, el triple que en todo el mes de noviembre y siete veces más que en octubre; la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) lo eleva a 566.175 durante el mes de diciembre completo (un 632% más que en noviembre), aunque ha sido en las últimas semanas cuando el latigazo de la variante ha diezmado los equipos.

Desde la irrupción de Ómicron, reportada por primera vez en España el pasado 29 de noviembre, la pandemia entró en un nuevo escenario. Si en octubre el número de bajas por incapacidad temporal debido al coronavirus marcó la cifra inferior de toda la emergencia sanitaria, la eclosión de casos como consecuencia de su mayor transmisibilidad y su más rápido pronóstico clínico ha virado por completo el dato, y terminó 2021 con datos similares a los del mes de julio, de acuerdo con el mismo informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde este Ministerio insisten en que el dato es similar al de otras oleadas, pero debido a la vacunación se ha acortado significativamente la duración de esa inactividad. Así, en diciembre la prolongación media ha sido de 9,96 días, en comparación con los 12,6 del mes anterior o los 20 que se concedían en agosto de 2020, cuando comenzaba la segunda ola de la pandemia y el personal no estaba vacunado.

Fuentes de AMAT hablan de que el repunte de contagios ha derivado en un «auténtico tsunami de bajas laborales» y que al cierre de diciembre quedaban más de 340.000 procesos de baja en vigor, unos 40.000 más que en los peores momentos de la crisis sanitaria de marzo y abril de 2020.

Normalidad dentro del caos

Desde sectores como la hostelería en Madrid, aseguran que el coronavirus ha mermado más a las pequeñas y medianas empresas. Hay decenas de negocios particulares que están en cuadro. Incluso, hay familiares sustituyendo al dueño tras la barra, o tras la papelería repartiendo entregas pactadas. El temor es ahora a una cuesta de enero mucho más empinada por Ómiron, a la que aún le quedan días de apogeo, que por la economía deteriorada. Desde la Federación Empresarial en Toledo aportan una descripción llamativa: «Hay normalidad en las plantillas dentro del caos absoluto», informa A. G. Jerez.

Ómicron ha barrido por igual en todos los sectores esenciales. De una plantilla de 80.000 agentes de la Guardia Civil (en activo y reservas con destino), ahora mismo hay 3.600 infectados, informa el Instituto Armado. Fuentes sindicales también cifran que la tasa de agentes de la Policía Nacional afectados por la variante sudafricana es alta, el triple que entre la ciudadanía por su exposición al virus, agregan.

En el sector transportes, España no padece la afección que se ha recrudecido en otros países, puesto que todos los servicios tienen planes de contingencia diseñados para estas graves incidencias y también porque, como en el caso de Metro de Madrid, la Navidad es un periodo (así como el verano) en que se ajustan los calendarios para que no falle ningún servicio. Fuentes sindicales informan de que, por ejemplo en el suburbano de la capital, hay un centenar de maquinistas que han comunicado la baja temporal por la enfermedad del coronavirus. No ha ocurrido lo mismo en el Metro de Bilbao, donde no es fácil encontrar conductores sustitutos con la cualificación necesaria. En la plantilla están tratando de readaptar los turnos y está sobre la mesa pedir voluntarios para suspender vacaciones y libranzas y garantizar el servicio, informa M. Villamediana.

Esta sexta ola también está mermando las plantillas de las policías vascas. Según datos del Gobierno vasco, a principios de semana había 322 agentes de la Ertzaintza de baja por Covid-19, el 4,2% de la plantilla. Aunque fuentes sindicales creen que podrían ser muchos más, y confirman que ya se está dejando notar en el servicio porque «no hay gente suficiente para cubrir los operativos». Esa «merma grande» también la están sufriendo las policías municipales y por eso creen que vigilar los botellones de la noche de reyes o del fin de semana será más complicado que nunca. El departamento de Seguridad del Gobierno vasco no informa de operativos concretos y se limita a destacar que trabajará para que se cumpla la normativa en vigor.

Fuentes de Renfe cifraron en 14 los servicios que se vieron afectados justo ayer en todo el país, de un total de 4.000 circulaciones, menos afección –aseguran– que a finales de la semana pasada (cuando hubo un día que se suprimieron 53 servicios), la mayor parte de Cercanías, que es, por suerte, el servicio que en estas fechas menos se utiliza por las vacaciones navideñas. «Vamos lidiando con la enfermedad», aseveran fuentes ferroviarias a este periódico; mientras que en la aerolínea Iberia el mensaje es el de que la tripulación afectada ha sido reemplazada con personas a las que han sacado del ERTE para cubrir los huecos. Iberia comenzó diciembre con un 17% de personas en ERTE, y lo acaba con un 4% por este motivo, aprecian desde la compañía a ABC.

En todos los sectores preguntados avalan que los enfermos por Ómicron se recuperan antes, dicen, en general, los sectores afectados, por lo que la vuelta es más temprana.

Sanitarios en cuarentena

Desde las mutuas y sindicatos como el de enfermería, Satse, o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), evidencian que esta sexta ola se está cebando especialmente entre el personal sanitario, y está suponiendo un colapso de los centros de Atención Primaria, donde los médicos en activo están desbordados. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se adhieren a la denuncia del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) sobre la carga burocrática que supone, en este nivel asistencial, la gestión de estas bajas, tanto por contagio como por aislamiento, con el perjuicio consecuente a los tratamientos crónicos y otras patologías que no son Covid. El CSIF habla de un déficit de 29.354 profesionales, lo que se ha traducido en que los 13.000 centros terminaron diciembre con más de dos de cada diez sanitarios de baja o infectados (un 79%). Comunidades como Andalucía señalaron ayer que ya faltan mil trabajadores de los 120.000 del servicio regional de salud (SAS). Las bajas por Covid están provocando situaciones estresantes, como la vivida esta semana en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde una enfermera se hizo cargo de una planta entera, informa M. J. Pereira . La Consejería de Sanidad valenciana comunica que hay 1.239 profesionales de baja, 374 de los cuales en cuarentena, informa T. Jiménez.

La vuelta al cole el próximo lunes también podría ser a medio gas, pues los sindicatos temenla probable avalancha de bajas de docentes. En regiones como Baleares la Consejería de Educación ha ideado un plan B: duplicar la bolsa ‘exprés’ de sustituciones, que contará con 60 reemplazos frente a los 30 que había a inicios de curso, informa M. Amorós.