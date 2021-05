La odisea de Juan: «Hacienda me castiga por ser ahorrador» La Agencia Tributaria obliga a este mallorquín a devolver la desgravación por vivienda habitual por consumir poca luz en su casa

Ser ahorrador tiene beneficios económicos para el bolsillo, pero para Juan Jesús Enseñat es un gran inconveniente: Hacienda le persigue. El estado no se cree que gaste una media de 80 euros de luz en su casa y le obliga a devolver la deducción por vivienda habitual que presentó en la declaración de la renta. Él insiste en que vive solo, pisa poco por casa y tiene placas solares que reducen notablemente el gasto en la factura eléctrica, pero el Gobierno ya le ha obligado a devolver más de mil euros y otros 958 de las rentas de 2016 y 2018 respectivamente.

Este mallorquín de 46 años lleva cuatro años peleándose sin éxito con el fisco. «Cuando me llegó la primera notificación correspondiente a la declaración de 2016 flipé. Hacienda me decía que por la poca electricidad que consumía no vivía en mi casa. Yo soy una persona ahorradora, estoy soltero y vivo solo, además mi madre vive en la casa de al lado y paso tiempo con ella cuidándola», se justifica.

Cuando Juan pidió ayuda a la gestoría, le dijeron que no habían tenido nunca un caso como el suyo. «Días más tarde y tras analizarlo, me comentaron que esto formaba parte de una campaña recaudatoria que hace Hacienda a la clase media-baja porque sabe que no tenemos recursos para luchar contra la administración y me recomendaron que buscara un abogado», denuncia a ABC en la puerta de su casa unifamiliar en el municipio mallorquín de Sóller.

Lo mismo le dijeron cuando preguntó en su compañía eléctrica: «Me explicaron que desde 2011, la Agencia Tributaria reclama el consumo y la potencia contratada de las viviendas con afán recaudatorio para tirar atrás las deducciones por vivienda».

Juan acudió al Ayuntamiento de su municipio y pidió el certificado de empadronamiento, el registro catastral y todos los papeles que pudo. En el banco le hicieron un registro de todos los pagos domiciliados y un resumen de la nómina y de la hipoteca. «Lo presenté todo a Hacienda, pero me lo denegó diciendo que no eran pruebas suficientes», se queja amargamente.

La Agencia Tributaria considera que el promedio anual de consumo en un hogar español es de 10.521 kilovatios, basándose en un informe del Ministerio de Industria. A Juan le bastaron 202,05 kWh en todo el año 2016, una energía que dicen que es insuficiente para considerar su vivienda como lugar habitado de manera efectiva y de carácter permanente.

De modo que ya no sabe qué hacer. Ha presentado un inventario de todos los electrodomésticos -de gran eficiencia energética- para demostrar que todo es cuestión de ahorro. Una estufa de pellet, placas solares, una estufa de gas catalítica, una lavadora A+++ y un frigorífico A++... Pero el Gobierno se lo ha vuelto a denegar.

El contribuyente también incluyó un escrito del hotel donde trabaja donde acredita una jornada laboral de 40 horas y el uso libre y diario de las instalaciones térmicas, lo cual le supone un ahorro considerable al no usar las suyas propias.

El siguiente paso fue acudir a la policía local de Sóller. Los agentes emitieron un informe acreditando que Juan vive en su casa, pero esta vez no respondieron y hubo «un silencio administrativo».

Desesperado, Juan se ha puesto en manos de un abogado y ha presentado una nueva alegación recordando que en España no hay ninguna ley que imponga al ciudadano el deber de consumir un mínimo nivel energético al año. Mientras tanto, «sorprende que la Agencia Tributaria diga que no es mi vivienda habitual y siga enviado las notificaciones a mi casa por correo postal y vea que yo le sigo respondiendo», incide Juan Jesús.

De momento, ha pedido pagar a plazos los 958 euros –correspondientes de la deducción por vivienda habitual de 2018- porque ha estado en ERTE y se le hace cuesta arriba. «Es una injusticia. Estoy en mi casa con una nómina mileurista con la que intento vivir, pagar todos los gastos y ahorrar. Y por ser una persona ahorradora ahora Hacienda me castiga», reprueba.

Si no aceptan, Juan acudirá al tribunal contencioso. «No puedo vivir así, intentando demostrar cada año que vivo en mi casa», advierte mientras apaga la luz y espera que este conflicto se funda a negro.