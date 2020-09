Ocho noticias de hoy sobre el coronavirus

1. Sanidad registra 241 muertos: España vuelve a las cifras del estado de alarma

La pandemia no da tregua a España, que vuelve a registrar cifras récord en un momento en el que las regiones multiplican sus esfuerzos por contener los contagios. En tan solo 24 horas, el país suma 241 muertos, una cifra que no veía desde los momentos más duros de la epidemia, y 10.799 nuevos casos, de los cuales 3.125 corresponden a las últimas 24 horas. Desde el pasado 1 de mayo, cuando se registraron 276 muertos (que se notificaron el día 2), en pleno estado de alarma y con el país confinado, no se recuerda una cifra de muertos tan elevada.

2. Los contactos estrechos de un positivo podrán reducir la cuarentena a diez días

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado prácticamente por hecho que se cerrará un acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para reducir de 14 a 10 días el periodo de cuarentena por coronavirus. El actual protocolo del Ministerio establece ya en esos 10 días la cuarentena si registra tres días consecutivos sin presentar ningún síntoma. También, en el caso de los contactos estrechos de un positivo el acuerdo establece que pueda reducir a 10 días si en ese décimo día se presenta una PCR negativa. Pero ahora, el consenso entre el Gobierno y las regiones es prácticamente unánime para que en el caso de contactos estrechos de un positivo pueda reducirse a 10 días la cuarentena sin necesidad de aportar una PCR negativa.

3. Ayuso estudia extender las restricciones a «otras muchas» zonas y no descarta llevarlas a toda la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a «otras muchas» zonas y no ha descartado que pudiesen llegar a aplicarse en toda la autonomía. «Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...», ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero'.

Por su parte, la izquierda dinamita la tregua y sigue la cacería a Ayuso: «Es clasista y segregadora».

4. Las nuevas zonas y calles que podrían sufrir un confinamiento

Dieciséis zonas básicas de salud no incluidas en el primer plan de restricciones de la Comunidad de Madrid cumplen ya el criterio de más de mil casos por cada 100.000 habitantes fijado por el Gobierno regional para su confinamiento, según los datos semanales actualizados publicados este martes. Estas zonas podrían sumarse a las 37 donde ya se aplican estas medidas. Acceda al listado a través de este enlace.

5. Trump pide a la ONU que haga «rendir cuentas» a China por «infectar al mundo»

Donald Trump ha utilizado la plataforma de la Asamblea General de Naciones Unidas, la gran reunión anual de la comunidad internacional, para atacar a su gran rival durante su primer mandato como presidente de EE.UU.: China. A la pugna comercial y tecnológica que mantienen ambos países desde la llegada del multimillonario neoyorquino a la Casa Blanca se ha visto sumado la pandemia de Covid-19, originada en la ciudad china de Wuhan.

6. El INE baja en un año la esperanza de vida a causa del coronavirus

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes sus proyecciones de población en España entre 2020-2070. En su análisis destacan las consecuencias de la pandemia, que provoca, según sus cálculos, que este año acabará con 51.513 muertes (+12,4%) más que en 2019. Además, el Covid-19 deja huella en la esperanza de vida, ya que se estima que en 2020 bajará en casi un año (0,9 años en el caso de los hombres y 0,8 en las mujeres). Según calcula el organismo, las mujeres que cumplen 65 años en 2020 vivirán, de media, 22,7 años más (0,7 años menos respecto a 2019); y los hombres, 18,7 años más (0,8 menos que el año pasado).

7. Policías, guardias civiles y militares censuran a Iglesias por excluirles del personal esencial para hacer frente a la pandemia

Organizaciones de policías, guardias civiles y militares han censurado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por excluirles entre el personal fundamental para combatir la propagación de la Covid-19 al sostener que no hacen falta más controles policiales en la Comunidad de Madrid sino más médicos, enfermeros o rastreadores. En una entrevista en TVE, Iglesias ha señalado que establecer controles policiales como ha propuesto el Gobierno de Díaz Ayuso puede generar la sensación entre los vecinos de los distritos afectados de que las cosas «no se están haciendo bien». «Los trabajadores públicos que hacen falta para seguir combatiendo una pandemia que nos está llevando a una situación de riesgo no son policías ni militares, son médicas y son enfermeros», ha señalado el vicepresidente.

8. Boris Johnson impone nuevas restricciones para controlar la pandemia y avisa que se mantendrán por seis meses

Hasta hace unos días, el gobierno británico enfatizó en todos sus mensajes la importancia de que la gente volviera a trabajar de forma presencial, con el objetivo de reactivar la maltrecha economía, consecuencia de la crisis del coronavirus. No obstante, durante una intervención en el Parlamento este martes, el primer ministro Boris Johnson confirmó que el nivel de alerta por la pandemia en Reino Unido aumentó de tres a cuatro, lo que significa que la transmisión es «alta o está aumentando exponencialmente» y anunció la puesta en marcha de nuevas restricciones para evitar que el virus se salga de control, entre ellas, que quienes puedan vuelvan a trabajar desde casa.