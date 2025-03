Las ocho noticias de hoy sobre el coronavirus

Sanidad ha informado de 3.781 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, un avance con respecto a ayer (3.594). El informe de este jueves ha añadido 9.658 nuevos positivos a la cifra global de contagios, que se sitúa ya en 429.507.

1. Estas son las medidas definitivas de vuelta al cole propuestas por Sanidad y Educación

ABC ha accedido al borrador del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación para las medidas a tomar frente a la vuelta al cole y en relación a la vacunación frente a la gripe. El informe asegura que «los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar», la ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo en rueda de prensa posteriormente que se priorizará la presencialidad al menos hasta 2º de la ESO... Lea aquí el resto de puntos cruciales del acuerdo .

2. Celaá destaca que «el acuerdo ha sido total»

«Hemos alcanzado un acuerdo total», dijo Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión. El acuerdo fue aprobado por todas las regiones con la excepción de País Vasco, que se ha abstenido. «Hoy nos hemos abstenido por una cuestión competencial. Sin entrar a su contenido. Esas decisiones son competencia de Euskadi, por tanto no es necesario acordarlo con nadie», señalaron fuentes de la consejería de Educación a ABC.

3. Calviño dice que se estudiará transformar los ERTE al modelo alemán

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que los indicadores macroeconómicos diarios y más recientes apuntan a que la «reactivación está en marcha», aunque la recuperación sea «irregular» y no afecte a todos los sectores económicos por igual. Calviño ha subrayado que la pandemia causó una «caída intensa, pero temporal» del PIB, que se fue recuperando una vez terminó el periodo de hibernación de la economía española.

4. ¿Qué capacidad de protección tiene que tener la vacuna para acabar con la pandemia?

No se trata solo de tener disponible la vacuna, sino de que sea lo suficientemente eficaz como para prevenir o detener una epidemia. Un nuevo estudio , basado en un modelo de simulación por ordenador y publicado en «American Journal of Preventive Medicine», revela que, si el 75 por ciento de la población se vacunase, la vacuna debería tener una eficacia (capacidad de protección contra infecciones) de al menos el 70 por ciento para prevenir una epidemia y al menos el 80 por ciento para extinguir una epidemia en curso.

5. Los rectores, contra Castells: «Nos está dejando solos en la vuelta a clase»

Todos se preguntan dónde está el ministro de Universidades, Manuel Castells. Desde que estalló la pandemia intervino dos veces en el Congreso y una en el Senado. Aparte de ello, participó en algunas conferencias el mes pasado en los Cursos de Verano de El Escorial. Cuando el chaparrón caía sobre Celaá, criticada por su inacción ante la vuelta al cole, el Ministerio de Universidades se apresuró a enviar una nota de prensa en la que recordaba las recomendaciones para la vuelta a las aulas en las universidades españolas. Para algunos rectores, que prefieren no desvelar su identidad, la guía no solo no es suficiente , sino que la consideran desfasada.

6. Sánchez reunirá a empresarios y personalidades de la sociedad civil antes de recibir a Casado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá a «personas de referencia» de distintos ámbitos de la sociedad civil, en un acto en el que apelará a la unidad frente a la pandemia, antes de recibir al líder del PP, Pablo Casado, en la Moncloa. Fuentes del Gobierno han señalado que a este acto se está invitando a personalidades de sectores muy variados, desde el empresarial al cultural. No han concretado más. El evento es una conferencia que impartirá Sánchez titulada « España puede. Recuperación. Transformación. Resiliencia». Lo hará el lunes que viene en la Casa de América, en Madrid.

7. El Gregorio Marañón traslada a planta a Ángel, el paciente Covid que más tiempo ha pasado en la UCI

Ángel Rodríguez tiene 70 años y ha pasado 158 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Por fin, el paciente Covid que más tiempo ha estado bajo cuidados intensivos de España ha sido trasladado a planta. Sin embargo, como ha señalado uno de sus médicos, pese a que Ángel ha ganado una batalla, no así la guerra. Según han explicado desde el centro, Ángel es un paciente «especialmente vulnerable» al padecer una patología previa cardiaca. Su situación llegó a ser tan grave que se «temió por su vida» y se permitió el acceso a la familia para se pudieran despedir de él. Sin embargo, los tratamientos y cuidados recibidos en el Hospital Gregorio Marañón dieron sus frutos

8. Cuándo estoy obligado a llevar mascarilla en el coche

En toda España ya se ha impuesto que la mascarilla sea obligatoria en cualquier espacio cerrado y también público aunque se cumpla la distancia social de seguridad de metro y medio, una medida que se ha puesto en marcha ante los múltiples brotes activos en nuestro país, para intentar evitar que se expandan y la transmisión del coronavirus se descontrole. Y a grandes rasgos, la norma que rige esta situación, la que regula el uso de la mascarilla en el coche y en los medios de transporte, es la misma que se decretó al entrar en la nueva normalidad desde que terminó el estado de alarma el pasado 21 de junio. No obstante, la norma recoge seis excepciones para no ponerse la mascarilla al volante