Las ocho noticias de hoy sobre el coronavirus

El establecimiento de una cuarentena por parte del Gobierno británico para todos los viajeros que vengan desde España ha provocado que TUI -uno de los principales touroperadores del mundo- suspenda sus vuelos, excepto con Baleares y Canarias. Ambas decisiones han puesto en jaque al sector turístico, en medio de más noticias de rebrotes en Madrid, Navarra o Cataluña.

1. Exteriores defiende ante Reino Unido que la expansión de la pandemia está bajo control

El Gobierno ha defendido que España se encuentra en un escenario de control de la epidemia de coronavirus y los brotes que han aparecido se están detectando «precozmente» en respuesta a la decisión del Reino Unido de establecer cuarentena para los viajeros procedentes de España. Según han informado fuentes del Ejecutivo, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, está en contacto con las autoridades británicas desde antes de que se produjera el anuncio conocido este sábado, que obliga a los viajeros procedentes de España a guardar una cuarentena de 14 días bajo pena de multa de hasta mil libras (1.072 euros).

2. El touroperador TUI cancela todos sus vuelos de Reino Unido a España excepto a las islas

El turoperador TUI ha anunciado este domingo que suspenderá sus paquetes de vacaciones a España hasta el próximo 9 de agosto, con excepción de las islas Canarias y Baleares, a las que sus clientes podrán desplazarse a partir del lunes. En un comunicado, la empresa indicó que quienes debían viajar entre el 27 de julio y el 9 de agosto podráncancelar o modificar su reserva, mientras que los que tienen paquetes comprados a partir del 10 de agosto serán informados sobre su situación el 31 de julio.

3. Canarias, Baleares y Valencia, pendientes de la negociación para excluirlas de la cuarentena

Horas de vértigo para el sector turístico en Canarias, Baleares y Valencia. El establecimiento de una cuarentena obligatoria por parte de todos los viajeros que lleguen desde Espñaa al Reino Unido amenaza a un sector que podría recibir la estocada final y dar por perdida esta temporada. Todo ello, con unos datos epidemológicos más positivos que en el resto del país y el hecho de que Canarias y Baleares han quedado excluidas de la recomendación de no viajar por parte de las autoridades británicas. La titular de Exteriores española intenta que Londres tambien excluya a ambas, junto a Valencia, de la obligatoriedad de la cuarentena. Misión: salvar la temporada turística.

4. Cataluña notifica 886 contagios por Covid en las últimas 24 horas

Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 886 nuevos contagios de Covid-19, con un total de 90.613 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, según los datos difundidos este domingo por el departamento de Salud. Son casi la mitad que ayer, pero en los balances hechos en fines de semana se suelen dejar de incorporar algunos positivos. Además, las cifras aportadas por las empresas funerarias no registran nuevas víctimas mortales por coronavirus en las últimas horas, con lo que el número total de muertos en Cataluña desde el comienzo de la pandemia se mantiene en 12.677.

5. Madrid notifica dos nuevos rebrotes, con siete positivos y 14 contactos de seguimiento

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha notificado este domingo al Ministerio de Sanidad dos nuevos brotes Covid-19 con un total de 7 casos positivos y 14 contactos en seguimiento. Están asociados a la actividad laboral y social y en ninguno de los dos ha sido necesario el ingreso hospitalario, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. El primero de los brotes se trata de un contagio en el entorno laboral, con tres casos positivos por coronavirus y de tres contactos en seguimiento. El segundo tiene un componente mixto, socio/laboral, y en el mismo se han confirmado cuatro casos positivos.

6. Portugal desarrolla la primera mascarilla que inactiva el coronavirus

Una colaboración entre varias empresas y centros científicos y académicos portugueses ha permitido desarrollar una mascarilla que inactiva el virus que causa la Covid-19, avalada por el Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Lisboa (iMM). La mascarilla, denominada MOxATech, ya está a la venta desde abril, pero su capacidad de inactivar el virus sólo ha sido ahora confirmada por una serie de test realizados por el iMM, informaron este sábado en un comunicado las entidades que integran el proyecto. Este equipo de protección, que cuenta con un revestimiento que neutraliza el virus cuando entra en contacto con él, ha sido desarrollado gracias a la colaboración entre el fabricante textil Adalberto, la empresa minorista MO, Sonae Fashion, el centro tecnológico CITEVE, el iMM y la Universidade do Minho.

7. Colau no asiste al funeral por las víctimas del Covid en la Sagrada Familia para respetar las restricciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, no asistirán al funeral por las víctimas del coronavirus que se celebrará este domingo por la tarde en la Sagrada Familia de Barcelona, una decisión que han tomado para cumplir con las medidas decretadas por la Generalitat para evitar contagios de coronavirus. «Por desgracia, y después de hablarlo con la alcaldesa Colau, hemos acordado no asistir a la Eucaristía de esta tarde en recuerdo de las personas que han muerto durante el periodo de la pandemia», ha explicado Batlle en un tuit recogido por Europa Press. Han tomado esta decisión para no «desatender las disposiciones del Govern de la Generalitat», que en una resolución de la Conselleria de Salud del 17 de julio fijó un máximo de diez asistentes para las celebraciones religiosas.

8. El Gobierno pasa a las autónomías el problema de la inmigración

El Gobierno improvisó ayer un nuevo protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular ante la avalancha de in migrantes y el peligro de contagio por Covid-19, trasladando a las Comunidades autónomas la responsabilidad de «cuarentenar» a este colectivo, según el documento al que ha tenido acceso ABC. El Ejecutivo regional de Murcia recibió por sorpresa en la tarde de ayer un correo de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, con estas nuevas indicaciones , que estaba siendo estudiado por sus servicios jurídicos. Este protocolo entrará en vigor el lunes, por lo que el Gobierno de Sánchez se desentiende de este grave problema.