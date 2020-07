Las ocho noticias sobre el coronavirus

Actualizado: 11/07/2020 19:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Durante la última semana se han registrado en España 10 fallecidos y, según los datos del sábado del Ministerio de Sanidad, 333 contagios, la cifra más alta desde el 25 de mayo.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro.

1. Nueve víctimas mortales y 361 nuevos infectados notificados en Cataluña

Nueve personas han muerto en Cataluña en las últimas horas como consecuencia del coronavirus, según los datos facilitados al Departamento de Salud por las empresas funerarias, mientras que se han registrado 361 nuevos casos positivos que elevan la cifra total a 75.502. Con estas nueve víctimas mortales del último recuento, el número total de personas fallecidas, entre casos confirmados y sospechosos, desde el comienzo de la pandemia se eleva a 12.616 según los datos aportados por las funerarias.

Respecto a la comarca leridana del Segrià, en confinamiento perimetral desde hace una semana, ha habido 2.990 positivos desde el comienzo de la pandemia, lo que supone 26 nuevos en las últimas horas, sin que se hayan registrado nuevas víctimas mortales, que se elevan a 137, informa Efe. Por ello se han suspendido las salidas y las visitas a residencias de ancianos del área sanitaria de Lleida y el Pirineo. El hospital leridano citada ha habilitado otra planta más para atender a infectados. Se sigue con atención también el repunte de casos registrado en cuatro barrios de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la segunda ciudad con más población de Cataluña, con más de cien infectados.

2. Illa pide «prudencia» ante los «poco más de 100 brotes activos»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho este sábado un llamamiento a la «prudencia» y a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, porque actualmente hay «poco más de 100 brotes activos» de coronavirus, frente a los 97 de este viernes.

Illa, secretario de organización el PSC, ha intervenido este sábado en el consejo nacional de la formación, junto con el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, informa Efe. El ministro ha remarcado que no hay que tener «miedo, pero sí respeto» al coronavirus, protagonista de una pandemia ante la que «todos hemos cometido errores, todo el mundo», y que ha supuesto en este sentido «una cura de humildad». En este contexto, ha hecho «un llamamiento a la prudencia»: «Hay brotes y los seguirá habiendo mientras no haya vacuna o un tratamiento». Así que ha pedido «respetar todas las indicaciones de las autoridades sanitarias» y ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos.

3. La mascarilla será obligatoria en Andalucía la próxima semana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este sábado en Ceuta que el próximo lunes trasladará al comité técnico la utilización obligatoria del uso de las mascarillas como consecuencia de los rebrotes en España que «obligan a ser precavidos». De este modo, esta comunidad se suma a la medida impuesta ya por Cataluña y Extremadura.

Ha sido en una comparecencia pública en la ciudad ceutí, la cual visita oficialmente. Juanma Moreno ha destacado que el comité técnico médico analizará el lunes esta cuestión «que en caso de aprobarse sería de carácter inmediato y se aplicaría al día siguiente o 48 horas después», ha concretado. «En una población con 8,5 millones de habitantes es normal que tengamos rebrotes en Andalucía y por eso hay que seguir insistiendo en la responsabilidad individual y colectiva y más vale prevenir que curar», ha afirmado.

4. Unas autonómicas marcadas por los rebrotes y la prohibición del voto a los infectados

Las autómicas gallegas y vascas que se celebran mañana han estado marcadas por los rebrotes, la petición de que se aplazaran y la prohibición de voto a los infectados, un asunto que ha desatado la polémica. Así en el País Vasco, los expertos avisan de que es ilegal impedir el sufragio pero la Junta Electoral vasca lo avala. La consejera de Salud, Nekane Murga, avisó ayer de que los infectados en los últimos 15 días no podrán acudir a las urnas y quienes estén en cuarentena, medio millar de personas, por contacto cercano con alguien que haya dado positivo lo harán entre estrechas medidas de prevención. En cuanto a la otra región, la sala III del Supremo ha desestimado un recurso presentado por Galicia en Común-Anova Mareas contra la resolución de la Junta Electoral Central, que indicaba que «no corresponde» a este órgano «posicionarse sobre la suspensión de las elecciones» en A Mariña lucense.

5. Italia: las familias de los fallecidos denunciarán ante la UE posibles delitos contra la humanidad

La gestión la emergencia del coronavirus en Lombardía puede haber conllevado el delito de crimen contra la humanidad. Así lo creen algunos familiares de las víctimas del coronavirus, que el lunes enviarán una detallada carta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Róbert Ragnar Spanó. La iniciativa ha partido del comité «Nosotros denunciaremos – Verdad y justicia por las víctimas de Covid-19», fundado por el economista Luca Fusco, de 58 años, tras perder a su padre (85) por la pandemia. Junto a su hijo Stefano creó en abril un grupo en Facebook, al que se han inscrito 60.000 personas. El pasado 10 de junio el comité con decenas de familiares presentó 50 denuncias en la fiscalía de Bérgamo, declarada «ciudad mártir» porque ha sido la más golpeada por el coronavirus. El lunes presentarán ante la fiscalía de la citada ciudad italiana cien denuncias más.

6. Un estudio con hurones prueba que el coronavirus se transmite por el aire

«Existen evidencias robustas de que es posible la transmisión del SARS-CoV-2 a través del aire». Esa es la conclusión a la que un grupo de expertos compuestos por científicos del Departamento de Virología del Centro Médico de la Universidad Erasmus y el Laboratorio de Ciencia Animal del mismo centro en Róterdam (Países Bajos) ha llegado tras poner en marcha un experimiento con hurones, que recoge la revista especializada «Nature». Las evidencias de este trabajo llegan poco después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya puesto el foco en la posible transmisión por aire del coronavirus tras el aumento de casos después de que se hayan relajado las medidas de contención. «En este estudio proporcionamos la primera evidencia experimental de que el SARS-CoV-2 puede transmitirse a través del aire entre hurones, como un modelo de transmición entre humanos», concluyen.

7. «El virus existe. Estamos hospitalizando a pacientes con insuficiencia respiratoria grave»

«Aquí vamos de nuevo. No es mi costumbre sacarme selfies ni publicarlos en Facebook. Hice esto alrededor de las diez de la noche en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave». Son las duras palabras de Luca Alini, un enfermero italiano que, después de pasar meses en la primera línea de la lucha contra el coronavirus en Cremona, siente impotencia ante la vuelta de la pandemia. «El virus aún existe», recuerda. Su testimonio, publicado en su perfil de Facebook, se ha vuelto viral y ha sido recogido por el «Corriere della Sera». «Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intenta preguntar qué piensa de todo esto, de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla», reflexiona, al tiempo que alerta de que los rebrotes empiezan a notarse en los hospitales italianos.

8. China detecta coronavirus en gambas congeladas procedentes de Ecuador

China suspendió este viernes las importaciones de gambas blancas congeladas de tres empresas ecuatorianas que operan en el país asiático tras encontrar restos de coronavirus en su empaquetado, informó la Administración General de Aduanas Ese departamento informó de que las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de gambas de Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif dieron positivo y que «existe el riesgo» de que transmitan el virus. Especifica que dieron positivo las pruebas realizadas a los envases exteriores, mientras que gambas y envases interiores dieron negativo. Por su parte, dos de las compañías ecuatorianas involucradas respondieron que «el virus se encontró solo dentro de las paredes del contenedor», agregando que «China estaba exagerando los riesgos potenciales». El ministro de producción y comercio exterior de Ecuador, Ivan Ontaneda, dijo que los productores de camarones del país siguen estrictos protocolos de bioseguridad.