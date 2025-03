Las ocho noticias sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Durante la última semana se han registrado en España 26 fallecidos y, en las últimas 24 horas, 48 contagios.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro .

1. El Gobierno cambia de planes y adelanta la apertura de fronteras de la UE al 21 de junio.

El Gobierno ha explicado a las comunidades que mañana se presentará un plan para impulsar la industria de la automoción y en los próximos días otro para el sector del turismo. Entre los temas a tratar en esta decimocuarta reunión, Sánchez ha confirmado a las comunidades que la apertura de las fronteras con los países de la Unión Europea llegará el 21 de junio , justo en una semana, cuando decae el estado de alarma en todo el país. Ha anunciado además que finalizará entonces la cuarentena obligatoria para turistas extranjeros. Una decisión que se toma por la evolución positiva de la pandemia, según ha valorado.

2. Sánchez asegura que las clases se reanudarán en septiembre en un entorno «seguro y saludable»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la vuelta a las clases en septiembre « será en un entorno seguro y saludable » gracias a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional y al trabajo conjunto con las comunidades autónomas.

3. Máximo de contagios de coronavirus en China desde abril por el brote en el mercado de Pekín

Con 38 de los 57 contagios detectados el sábado, e l brote de coronavirus en el mayor mercado de Pekín ha disparado los nuevos casos diarios en China a su máximo desde abril. Hasta ahora, y con la epidemia controlada desde hace dos meses, la mayoría de las nuevas infecciones eran casos importados, todos chinos que vuelven a su país porque las fronteras están cerradas para los extranjeros salvo contadas excepciones. De hecho, los otros 19 infectados restantes vienen de otros países, destacando 17 desde Bangladés, lo que ha obligado a cortar durante cuatro semanas el vuelo entre su capital, Daca, y Cantón (Guangzhou).

4. Torra pide que toda Cataluña pase a la fase 3 antes del lunes 21

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha transmitido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión telemática de presidentes autonómicos que el comité técnico del Procicat apoyará este lunes que todas las regiones sanitarias de Catalunya pasen esta próxima semana a la fase 3 de la desescalada por el coronavirus, «sin esperar siete días más». «Los resultados lo avalan», ha asegurado.

5. Científicos advierten de que la mascarilla es indispensable contra el Covid-19

La mascarilla es un arma fundamental en la lucha contra el Covid-19. Así lo cree un grupo de investigadores liderado por Renyi Zhang, de la Universidad de Texas A&M, quienes advierten en la revista PNAS de que el virus se transmite principalmente por el aire, propagándose tan fácilmente que la distancia social no es suficiente para protegernos. Por eso, el equipo señala la importancia de utilizar protección facial y acusa a los distintos gobiernos y responsables sanitarios mundiales de no haber enfatizado adecuadamente su uso durante la pandemia.

6. «No sé si mi hermano está en las estadísticas, pero sí que murió acompañado»

A Luis B., es mejor dejarle hablar. Porque lo dice todo. Sin fango, sin resquemor. Se sabe los Boletines Oficiales del Estado de memoria, y quién asumió qué responsabilidad en cada momento. Pero solo habla de su hermano, al que no quiere identificar, murió en una residencia privada de Madrid el 3 de mayo. Lee su certificado de defunción: «Causa principal: insuficiente respiratoria aguda. Causa intermediaria: posible Covid-19». «No sé si está en la lista de 164 fallecidos «oficiales» de ese día, ni si será parte de las estadísticas por no haberle podido hacer el test. Porque el 28 de abril no habían llegado los test a las residencias.

7, Se cura del coronavirus y recibe la factura del hospital: un millón de euros por los cuidados recibidos

Un hombre estadounidense de 70 años con Covid-19 que estuvo hospitalizado durante dos meses en el noroeste de Seattle se sorprendió al recibir una factura de 181 páginas por un total de más de un millón de dólares, según ha informado « Seattle Times».

8. La crisis podría frenar el repunte de divorcios desatado por el confinamiento

Las consultas de divorcios en los despachos han aumentado con el confinamiento, según la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), pero letrados especialistas consultados dudan de que esa tendencia se torne en un incremento real de las separaciones, pues la crisis económica disuadirá a muchas parejas de duplicar gastos.