Las ocho noticias sobre el coronavirus

Gran parte del país alcanzará este lunes la fase 1 del proceso de desescalada, salvo Barcelona y su área metropolitana, las capitales de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, que siguen en la fase 0, el Gobierno central les permite algunas medidas de alivio. La polémica por la falta de una respuesta oficial al Ejecutivo madrileño, que ha llegado hoy, y la ampliación del estado de alarma ha centrado buena parte de la actualidad de la jornada respecto a la pandemia del coronavirus.

1- Sánchez solicitará la quinta prórroga del estado de alarma por un mes: «Espero que sea la última»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado desde el Palacio de la Moncloa para anunciar ya que el miércoles pedirá al Congreso de los Diputados una prórroga de un mes del estado de alarma (no de 15 días, como hasta ahora). El Gobierno pretende que la siguiente sea la última (sería la quinta ) y que abarque toda la desescalada: a principios del verano. «Aunque dependerá de la evolución de la epidemia», ha señalado. En la lucha contra el virus el Gobierno pelea en el mismo equipo que las comunidades», ha sido su mensaje a la oposición, que le culpa de usar « criterios políticos» en la desescalada . El Ministerio de Sanidad gestionará la desescalada mientras que las regiones irán recuperando competencias.

2- Casado vuelve a enterarse de los planes de Sánchez por la «tele» y rechaza la medida

El presidente del PP, Pablo Casado, y los barones populares se han enterado de nuevo por la televisión de los planes de Sánchez que afectan a todos los españoles. El presidente de los populares se ha reunido con los barones de su partido por videoconferencia, y todos han coincidido en rechazar la prórroga de un mes del estado de alarma que pretende aprobar Sánchez . Como alternativa, han reclamado su «plan B», que pasa por aplicar leyes como la de Seguridad Nacional, Salud Pública y Protección Civil , más garantistas con los derechos de los ciudadanos frente al «recorte de libertades» que, a su juicio, se está produciendo por parte del Gobierno, según fuentes del PP.

3- Sanidad hace público el informe de Madrid después de que Ayuso amenazara con acudir a los tribunales

El Ministerio de Sanidad, en contra de lo que venía diciendo, ha hecho público hoy el informe por el que niega a Madrid el pase a la fase 1 de desescalada . Se da la circunstancia de que ha tomado esa decisión después de que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, amenazara con llevar el asunto a los tribunales si el Gobierno central no les enviaba por escrito el documento. Para más «inri», el informe se filtró a un medio afín mientras Ayuso ofrecía una rueda de prensa; es decir, antes de que llegara a sus manos. Una razón más que da pábulo a la polémica es que el texto se firmó el viernes, tres horas después de que se diera a conocer la noticia. El informe oficial indica que Madrid no pasa de fase por el riesgo de contagios, la falta de detección del virus y de PCR. Exige mejor coordinación asistencial en las residencias y alerta de un rebrote por la alta densidad y conectividad de la región. La presidenta sostiene que la decisión de S anidad es «un ataque político» a la región .

4- Caen a 102 los fallecidos por el coronavirus en España, la cifra más baja en dos meses

Las muertes en las últimas 24 horas por el coronavirus en España han caído hoy hasta las 102 (36 menos que ayer), la cifra más baja en dos meses. Los contagios han registrado un breve descenso de 10 casos, ya que se han registrado 539 nuevos según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad. S e trata de un incremento del 0,23% . En total, el número de fallecidos por la pandemia es de 27.563 y el de positivos con pruebas PCR, 230.698. Mientras, hay 144.446 pacientes curados, y durante las últimas 24 horas han sido dadas de alta 1.663 personas que habían sido infectadas de coronavirus, mientras que 258 han sido hospitalizadas tras ser contagiadas del virus. Asimismo, 10 pacientes han tenido que ser ingresados en la UCI.

5- Simón, sobre los que indican en su currículum que son inmunes: «Si no es ilegal es inmoral»

Fernando Simón, director del director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), se ha quedado sin palabras hoy, al ser interpelado en la rueda de prensa diaria sobre su parecer sobre quienes acreditan en su currículum que tienen anticuerpos contra el coronavirus . «Creo que eso puede ser incluso ilegal y si no lo es, no me parece muy moral. Simón ha advertido que «se puede llegar a discriminar» si las personas informan de que tienen inmunidad al coronavirus en el currículum para encontrar trabajo. En su opinión, esta medida supone un «entendimiento incorrecto» de lo que significa haber pasado la enfermedad.

6- ¿Cómo mata el coronavirus? Los científicos siguen sin saberlo

Autopsias. Hacen falta más autopsias. Con 4,3 millones de infectados y más de 297.000 muertos en el mundo, los científicos no saben aún exactamente cómo mata el coronavirus. Lo que sí tienen claro, sin embargo, es que si se quiere comprender cómo la enfermedad está afectando a los distintos órganos, la forma más efectiva es hacer la mayor cantidad de autopsias que sea posible . Y ahí radica el problema. Según la revista « Nature», la urgencia de la situación, con miles de enfermos saturando la capacidad de los hospitales, ha ralentizado mucho el ritmo al que se llevan a cabo las necropsias. Además, al tratarse de una enfermedad infecciosa, el contacto con cadáveres que aún pueden transmitir el virus necesita de medidas adicionales de seguridad.

7- Italia abrirá sus fronteras el 3 de junio sin obligación de cuarentena, al contrario que España

Italia reabrirá sus fronteras con el resto de Europa a partir del 3 de junio sin restricciones. Para favorecer al sector turístico , que representa casi el 14 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) , el Gobierno ha firmado este sábado un decreto ley para que los europeos del área Schengen puedan ingresar en este país y los italianos puedan viajar al extranjero. No será obligatorio para los extranjeros el requisito de la cuarentena. Ese mismo día, Italia dejará de tener confines internos, es decir, se podrá viajar entre las regiones. Mientras tanto, en España, se hace lo contrario . Desde ayer todas las personas que pisen territorio nacional tendrán que estar en cuarentena dos semanas.

8- Francia estima que España es un «mal modelo de desconfinamiento»

Francia estima que España e Italia son «malos ejemplos de desconfinamiento», discriminatorios y faltos de coordinación, nacional e internacional. Christophe Castaner, ministro del Interior, espera que la totalidad o «casi totalidad» de las fronteras de la UE y el Espacio Schengen estén abiertas el 15 de junio próximo . «Esperanza» que choca con el comportamiento nacional e internacional del Gobierno español. Presentando los proyectos franceses, Castaner ha declarado: «La decisión unilateral de España, días pasados, y de Italia, este fin de semana, no coincide ni refuerza de ninguna manera la necesidad de trabajar de manera coordinada y solidaria» . Se refiere a la obligatoria cuarentena para todo aquel que lleguen a ambos países, sean autóctonos u extranjeros. Por eso Francia se la ha impuestos a los españoles.