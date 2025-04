Las ocho noticias sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro .

1. España suma otras 619 fallecidos en un día

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, España suma 619 muertos en 24 horas, la peor cifra en los últimos tres días. El total de fallecidos es de 16.972, mientras que los casos confirmados ascienden a los 166.019, con un incremento de 5.167 en un día. Los pacientes recuperados, por su parte, son ya 62.000.

2. Tensa reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos

Es la quinta reunión por videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno desde que se decretó el estado de alarma. Pero hay cosas que no cambian. Pedro Sánchez ha tenido que volver a escuchar en boca de algunos de ellos críticas por cómo está gestionando la crisis del coronavirus . Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez ha tenido que enfrentarse a varios reproches. El primero del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha criticado que el Gobierno no haya prolongado el permiso retribuido por lo que un buen número de personas volverán a trabajar entre mañana y el martes.

3. Sánchez asegura que reforzará las restricciones si los datos no mejoran

La desescalada de las medidas excepcionales comenzará «como pronto» en dos semanas. Pero tampoco se descarta que haya que mantener la actual situación por más tiempo si la evolución de la pandemia no sigue los marcadores que contemplan los expertos. El presidente del Gobierno no ha descartado tampoco «reforzar» esas medidas si la evolución no es correcta. Sánchez ha valorado especialmente en su comparecencia de este domingo que la propagación del virus se ha reducido de manera ostensible, con la curva de contagios creciendo al 3% en los últimos días. Pero tras cuatro semanas de confinamiento el presidente ha advertido de que «todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en que recuperemos esa nueva normalidad».

4. El antiviral del ébola logra resultados alentadores en un estudio pequeño

Con la cautela necesaria por presentar un estudio muy pequeño, la prestigiosa revista «New England Journal of Medicine» ha publicado los resultados de uno de los antivirales más prometedores contra el coronavirus. Los datos arrojan cierta luz en la búsqueda de un tratamiento eficaz: de los 53 enfermos graves tratados con el fármaco remdesivir, el 68% mostró una «mejoría clínica», definida como la posibilidad de recibir el alta hospitaria, ser desintubado o necesitar oxígeno.

5. No se expropiarán segundas residencias durante la crisis del coronavirus

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos salió al paso de interpretaciones sobre una de sus normativas para aclarar que el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas « no permite la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias » mientras dure la crisis del coronavirus. Dicha afirmación se produjo después de que por redes sociales circulase una imagen de la orden ministerial que regula el programa de ayudas (la OM TMA/336/2020 de 9 de abril publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado) y se afirmase que el Gobierno podría quedarse con viviendas privadas.

6. Reino Unido podría ser país europeo con más muertes por coronavirus

El Reino Unido podría ser el país europeo con más muertes por el nuevo coronaviru s, tras constatar un total de 10.612 muertos y 84.279 contagiados, según el nuevo balance publicado este domingo. De esta manera, se unne al grupo conformado por Estados Unidos, España, Italia y Francia de países que han superado ya el umbral de los 10.000 fallecidos. Allí, este domingo Boris Johnson ha recibido el alta hospitalaria .

7. Italia registra 431 fallecidos, el dato más bajo desde hace tres semanas

Los muertos en Italia en las últimas horas por el coronavirus han sido 431, frente a los 619 de ayer, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del domingo. No es un número para alegrarse, pero dentro de la tragedia de la enfermedad Covid-19, se considera alentador que siga bajando la cifra de fallecidos. La de este domingo es la más baja desde el 19 de marzo, cuando hubo 427 víctimas. Las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, el 21 de febrero, han sido 156.363, mientras los fallecidos son 19.899. Han sido dadas de alta 34.211 personas.

8. Bruselas desaconseja reservar ya vacaciones de verano

Bruselas no tiene claro que incluso el próximo veran o Europa pueda volver a la normalidad absoluta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desaconseja hacer ya las reservas de vacaciones para el verano ante la imposibilidad de saber cuál será la situación exacta en los meses de julio y agosto. «Recomiendo esperar antes de hacer planes. Nadie puede hacer ahora pronósticos fiables para julio y agosto», ha dicho en una entrevista en la edición dominical del diario alemán «Bild».