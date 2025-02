Las ocho noticias de este sábado sobre el coronavirus

El incremento de casos ha continuado este sábado, incrementando la sensación de que estamos todavía lejos de controlar los rebrotes del virus. Por ejemplo, Cataluñ a registraba hasta este sábado 119.379 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.282 más que en el recuento del viernes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. Castilla y León registraba, por su parte, un total de 188 ingresados en sus 14 hospitales públicos, ocho más que ayer, mientras 14 de ellas están en la UCI, tres menos en comparación con este viernes, cuando se registraron 17. En paralelo, desde el principal partido de la oposición Pablo Casado le reprochaba a Sánchez haberse tomado vacaciones en plena pandemia.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus Covid-19 ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro.

1. China aprueba empezar a probar en humanos su vacuna contra el coronavirus

China acaba de dar luz verde a las pruebas en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus cultivada dentro de células de insectos , según ha anunciado este sábado el gobierno local de la ciudad suroccidental de Chengdu. El uso de células de insectos para cultivar proteínas para la vacuna contra el coronavirus, una novedad en China, podría acelerar la producción a gran escala, según ha dicho el gobierno de la ciudad de Chengdu en un aviso en las redes sociales WeChat.

2. Madrid recurre ante el TSJM la anulación de la orden que prohíbe fumar y cerrar el ocio

La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye diversas medidas preventivas ante el Covid-19, como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad. Así lo ha explicado el viceconsejero de Salud Pública y Pan Covid-19, Antonio Zapatero, durante su visita a Móstoles, donde se está desarrollando este domingo el plan de PCR aleatorias a la población comprendida entre 15 y 49 años residente en áreas con mayor incidencia del coronavirus.

3.España pierde el control de la pandemia

Una excusa habitual de las autoridades sanitarias en España para explicar el crecimiento en el número de contagios de coronavirus es que se están realizando más test y, por tanto, se detectan más casos. En España se están haciendo más PCR, cierto, pero el número de casos aumenta mucho más rápido que el número de pruebas practicadas . Tanto que, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se ha entrado en una fase de descontrol de la pandemia, alarmante en algunas regiones.

4. Dos semanas de curso y ya hay 41 colegios tocados por el coronavirus en Berlín

Solo llevamos dos semanas de clases y 41 colegios de Berlín han recibido ya la visita del virus. Se trata de casos aislados, en los que un alumno o profesor, o alguien del entorno ha dado positivo en un test. No hay constancia de casos contagiados en las escuelas, pero estos casos obligan igualmente a cuarentenas parciales por grupos de contacto y a test masivos de la comunidad educativa. Una escuela primaria en Treptow-Köpenick ha tenido que cerrar por completo durante un día. La senadora de Educación, Sandra Scheeres, recuerda que no es un nivel preocupante y que el curso sigue en marcha. Al fin y al cabo, son 41 colegios del total de 825, el porcentaje no llega al 5%.

5. Italia supera la barrera de los 1.000 contagios diarios por coronavirus

Italia registró 1.071 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que crece incesantemente desde hace unas semanas y los responsables sanitarios advierten que se da una «tendencia al deterioro progresivo» de la situación epidemiológica . El último día ha habido tres fallecimientos y en todo el país hay ahora 924 hospitalizados con síntomas y 64 personas en unidades de cuidados intensivos. Con estos datos, desde el inicio de la pandemia en febrero Italia ha tenido 258.136 casos de coronarivus y 35.430 muertos.

6. ¿Los niños deben llevar mascarillas? La OMS dice que sí pero a partir de los 12 años

La última recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a los menores llevar mascarilla facial en las mismas condiciones que los adultos , es decir, espacios públicos cerrados o abiertos donde no se pueda guardar la distancia social. Pero introduce una salvedad. Este consejo es válido para los adolescentes no para los menores de 11 años , con una capacidad infectiva menor. La recomendación contrasta con la obligación en España de taparr nariz y boca a partir de los 6 años de edad.

7. Casado reprocha a Sánchez que se fuera de vacaciones sin hacer cambios legales

Pablo Casado ha reprochado a Sánchez que se fuera de vacaciones en plena pandemia del coronavirus , con la «segunda oleada» en marcha y sin haber hecho los cambios legales correspondientes para poder hacer frente a los rebrotes. El líder popular le propuso al Gobierno una modificación de la legislación actual para poder luchar contra el coronavirus en condiciones y sin tener que acudir al estado de alarma. Sin embargo, la modificación de las leyes de Seguridad Nacional, Salud Pública y Protección Civil fueron rechazadas por parte del Ejecutivo.

8. Los beneficios de ir al colegio superan los riesgos solo «si las tasas de infección son bajas»

Los niños transmiten el nuevo coronavirus con menos frecuencia que los adultos, pero el nuevo curso escolar añadirá más casos a una curva de casos ya disparada. Un informe solicitado por el Ministerio de Ciencia a un grupo de científicos reconoce que la apertura de las aulas irá acompañada inevitablemente de la aparición de brotes como ya ha ocurrido en otros países. Tras revisar toda la información disponible y contrastada, concluyen que los beneficios de abrir los colegios superan el riesgo. Aunque introducen un matiz importante: «Siempre y cuando las tasas de infección de la comunidad sean bajas», una situación inasumible ahora en comunidades como Madrid, Aragón, Cataluña o el País Vasco. Y para que los beneficios superen los riesgos «el personal escolar deberá ser capaz de identificar y aislar casos y contactos cercanos».