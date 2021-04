Ocho comunidades deberían tener cerrado el interior de sus bares al superar el riesgo alto de contagios En dos de ellas, los establecimientos comerciales no esenciales deberían además tener limitado su horario de cierre, según el nuevo semáforo Covid

El aumento de la transmisión del virus ha provocado que ocho comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya se encuentren en riesgo alto de contagios. Según las nuevas recomendaciones del 'semáforo Covid', los interiores de los bares en las regiones que se encuentren en nivel de alerta 3 (naranja) deberían permancecer cerrados.

El plan de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la Transmisión del Covid-19 establece desde el pasado 25 de marzo que en caso de que la incidencia acumulada del virus a catorce días se encuentre entre 150 y 250 positivos por cada cien mil habitantes y la ocupación en UCI esté entre el 10 y el 15 por ciento, el interior de la hostelería debería permanecer cerrada al público.

Es el caso de Aragón (153 casos por cien mil habitantes y 21,12% de ocupación en UCI), Asturias (162; 19,08%), Cataluña (206; 33,31%); Navarra (307, 15,15%); País Vasco (241; 19,12%); La Rioja (159; 33,96%); Andaludía (150; 14,07%), Melilla (469; 11,76%), Madrid (279; 32,70%) y Ceuta (293; 35,29%). En Madrid y en Ceuta, por ejemplo, según el nuevo 'semáforo Covid', además los establecimientos comerciales no esenciales deberían tener limitado su horario de cierre.

Pese a las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública, solo Navarra mantiene cerrado el interior de la hostelería hasta el próximo 8 de abril. En Aragón los bares y restaurantes permiten un aforo interior del 30% con cuatro personas por mesa como máximo, mientras que en la terraza se permiten hasta seis personas.

En Andalucía, se permiten hasta cuatro comensales por mesa en el interior de la hostelería, salvo en 15 municipios donde la tasa de contagios ha superado los 500 casos por cien mil habiantes por lo que la Junta a decidido cerrar todas las actividades no esenciales.

En Cataluña, la hostelería cierra a las 17 horas y permite un aforo del 30 por ciento con cuatro comensales por mesa como máximo. En el País Vasco los establecimientos de hostelería y restauración que se encuentren en localidades con más de 400 contagios por cien mil habitantes deberán reducir su horario de atención al público en interiores de las 06:30h hasta las 9:30h.; y de 13:00h a 16:30h.

El horario de cierre de bares y restaurantes en el conjunto de Asturias se mantiene a las 20 horas. En La Rioja, la hostelería, se puede consumir en el interior con un aforo máximo del 30%.

Otras restricciones

Entre las restricciones que recomienda la Comisión de Sanidad Pública para aquellas regiones en nivel de alerta 3 también se encuentra la de no fumar en la vía pública cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad y la de no fumar en las terrazas.

También aconseja aplazar la celebración de ceremonias como bodas bautizos, comuniones hasta la mejora de la situación epidemiologica. El aforo no podrá ser superior a un tercio en espacios cerrados (máximo diez pesonas) siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad y una ventilación adecuada.

En los lugares de culto no se podrá superar el tercio del aforo. Se recomienda además el cierre de los gimnasios. Los congresos, reuniones de negocios, seminarios y conferencias deberán realizarse de forma telemática. Las actividades en las zonas interiores de salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas deberían quedar suspendidas.

En los locales comerciales el aforo máximo no podrá superar un tercio. Si no es posible mantener la distancia de seguridad, se restringirá a un solo cliente la permanencia dentro del local. En los mercadillos, solo podrán estar el 50% de los puestos habitualmente autorizados en el caso de ser al aire libre y con un aforo del 50%.

En las playas, la limitación y control del aforo máximo no podrá ser superior al 50% del aforo establecido y se limitará el acceso a la playa para pasear o hacer deporte.