La OCDE aplaza la publicación de los resultados de lectura de PISA de España por «anomalías» El organismo señala en un comunicado que un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una sección nueva de la prueba de lectura (la sección de fluidez lectora) de una forma «que era patente que no representaba su competencia lectora real»

La OCDE ha enviado un comunicado anunciando que ha decidido aplazar la publicación de los resultados de Lectura, tanto estatales y como regionales de PISA 2018 de España.

Los resultados de este importante informe se publicarán el próximo 3 de diciembre pero en el caso de España solo se incluirán las notas de Matemáticas y Ciencias.

«Los datos de España han cumplido los Estándares Técnicos de PISA y no se ha apreciado ningún error técnico ni manipulación de los mismos. Sin embargo, algunos datos muestran un comportamiento de respuesta inverosímil por parte de los estudiantes», señala la OCDE.

El organismo señala que España está de acuerdo en aplazar la publicación de los resultados, «a la vez que se investiga sobre las posibles fuentes de estas anomalías».

El comunicado señala que un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una sección nueva de la prueba de lectura (la sección de fluidez lectora) de una forma «que era patente que no representaba su competencia lectora real», continúa el comunicado.

«Como esta evaluación se hizo a través de ordenador, las acciones de los estudiantes quedaron registradas y se ha podido realizar un seguimiento de lo que hicieron. En muchos casos, los estudiantes contestaron la sección de fluidez lectora de manera apresurada, empleando menos de 25 segundos en total para responder más de 20 preguntas. En comparación, los estudiantes que dedicaron el esfuerzo adecuado a estas preguntas emplearon por lo general entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar esta sección, dependiendo de lo rápido que pudieran leer».

Además, estos estudiantes respondían siguiendo ciertos patrones (todas sí o todas no, etc.). Este comportamiento de respuesta no ha sido uniforme en toda la muestra de España, sino que se ha observado sobre todo en determinados centros educativos de algunas zonas de España. La extensión y concentración de respuestas de este tipo, muy rápidas y siguiendo un cierto patrón, ha tenido lugar solo en España, y afecta a los datos de rendimiento en Lectura.

La OCDE señala que en una primera revisión, se ha averiguado que este comportamiento anómalo (es decir, respuestas que no reflejan el nivel real de la competencia de los estudiantes) es más notorio en la sección de fluidez lectora y tiene mayor impacto sobre los resultados de Lectura, aunque un análisis más profundo podrá confirmar si ha afectado a otras partes de la prueba de Lectura.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que es una cuestión «exclusivamente de la OCDE» y ha achacado el asunto «al anterior gabinete», ya que las pruebas, dice, se pasaron en mayo de 2018.