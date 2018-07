La obsesión política por desmantelar la concertada Podemos y los nacionalistas presionan al PSOE en las autonomías para imponer la educación pública

Paloma Cervilla

Seguir Madrid Actualizado: 16/07/2018 01:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La existencia de centros escolares concertados es hoy la única garantía de que los alumnos puedan estudiar en castellano, frente al acoso de los nacionalismos. La intención del Gobierno socialista de atacar este modelo, supone debilitar también la barrera que protege la educación frente a la inmersión lingüística.

Cataluña

La escuela concertada siempre ha estado en el punto de mira de los partidos de izquierda catalanes, sobre todo los que ofrecen una escolarización diferenciada por sexos. Esta red está integrada por 700 escuelas (400 religiosas) y cerca de 360.000 alumnos. En 2016, el Parlamento votó a favor de una proposición de ley, que exigía poner fin a los conciertos con los centros que separan por sexos a los alumnos, cerca de una treintena en Cataluña.

El consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, hace «auténticos equilibrios» para no romper el modelo y contentar a los grupos más beligerantes como la CUP, que le exige gestos contundentes contra estos centros. Ya ha anunciado que en 2020 no renovará los conciertos a las escuelas que separan por sexos y los «controlará muy de cerca» para ver si cumplen con su responsabilidad de escolarizar a inmigrantes. Una plaza escolar en la pública cuesta al Govern unos 6.000 euros, mientras que en la concertada el coste es de unos 2.300 euros (el resto lo cruben las familias). La escuela concertada religiosa ingresó 1.271 millones en 2015, mientras que los gastos fueron 1.284. JpSí y la CUP han exigido rebajar los 1.000 millones de euros anuales que la Generalitat aporta a estos centros, informa Esther Armora.

Galicia

La escuela concertada cuenta con 85.861 alumnos, frente a los 236.576 de la pública, ello representa el 30% del alumnado gallego. La enseñanza en las 3.892 unidades es gratuita, y los padres pagan únicamente por servicios complementarios: transporte, comedor u otras actividades extraescolares.

La Xunta considera «imprescindible» velar por el derecho a una educación de calidad para los estudiantes de esta enseñanza, en igualdad de condiciones que los de la pública. Este curso se han incrementado en 39 el número de unidades concertadas, la mayor cifra desde que hay registros. La Comunidad destinó 45.071 euros a los centros concertados en Educación Infantil; 215.304 en Primaria y 541.048 en la ESO. En cuanto al idioma empleado, al recibir financiación por parte de la Administración autonómica, debe adaptarse a la normativa. Dicha norma garantiza el uso al 50% de las dos lenguas cooficiales: gallego y castellano, informa Zoraida Rial.

Baleares

Los aliados del PSOE en el Gobierno, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos, son bastante críticos con la continuidad del actual modelo educativo. Sin embargo, la Consejería de Educación, gestionada por el socialista Martí March, ha llegado a diversos acuerdos con los colegios católicos. Uno de ellos es la progresiva equiparación salarial entre los docentes de los centros concertados y públicos. En Baleares hay 299 centros públicos no universitarios: 224 de Enseñanza Infantil o Primaria, 71 de Enseñanza Secundaria y 4 de Formación Profesional. Centros concertados hay 115. En cuanto al número de profesores, en el último curso ha habido 11.394 profesores en los centros públicos y 3.587 en los concertados. Un 82,9% de los centros públicos imparten sus clases solo en catalán, en los concertados o privados, la enseñanza bilingüe se da en un 59%. La existencia de los colegios concertados ha evitado una inmersión lingüística en catalán, informa Josep María Aguiló.

Navarra

Cada año unos 60 estudiantes no pueden entrar en los colegios concertados. La decisión de abrir nuevas líneas, es decir, aulas nuevas, dependen de cada colegio concertado. En casi ningún caso, el número de solicitudes por encima de la oferta permite cumplir con el mínimo de alumnos necesarios para abrir nuevas líneas, 8 según la legislación. Hasta 2016, los colegios concertados podían aumentar en un 10% el ratio máximo establecido para cada aula, 25 alumnos, pero desde entonces tienen la obligación de tener el mismo ratio que los colegios públicos.

La mayoría de los centros privados están concertados. La escuela concertada tiene 36.314, el 38% del total; mientras que más de 60.000 alumnos estudian en la pública. La red de la escuela pública está compuesta por 235 colegios. Los privados son 72 y 66 tienen conciertos con el Gobierno. Tan solo seis colegios privados no reciben ningún tipo de subvención o ayuda pública. Entre los concertados, 38 pertenecen a congregaciones religiosas; 15 son cooperativas (13 de ellas son ikastolas); 9 a ONG y fundaciones; 2 son seminarios menores diocesanos y otros 2 son centros específicos de Educación Especial, informa Pablo Ojer.

Castilla y León

Un total de 221 centros tienen alguna enseñanza concertada, en ellos cursan sus estudios 100.835 estudiantes, un 30% de los más de 338.000 alumnos en el curso 2017-2018. Valladolid se sitúa a la cabeza con 28.057; seguida de Burgos, con 19.053, y León, con 16.500. Por otro lado, son casi 9.000 alumnos los que acuden a centros íntegramente privados.

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha defendido en diferentes ocasiones que los conciertos en la región «van muy bien» y «son equilibrados» , por lo que existe una «cantidad adecuada». El último informe PISA subraya que los dos sistemas –público y concertado- tienen en la región un nivel homogéneo y equilibrado, por lo que la fórmula podría ser «exportada a otros territorios», informa Miriam Antolín.

Aragón

La enseñanza concertada tuvo que movilizarse hace un año para hacer frente a la ofensiva lanzada por el Gobierno regional, fruto de los acuerdos de legislatura entre el PSOE de Javier Lambán y Podemos. A cambio del voto de Podemos para aprobar el Presupuesto de 2017, el PSOE se embarcó en el pretendido cierre de 28 aulas concertadas, como primer paso de un plan plurianual que, según denunciaron desde el sector, hubiera supuesto la desaparición de más de 350 aulas en trece años, y la pérdida de más de 400 empleos en los centros concertados. Esta propuesta movilizó al sector de la concertada en la mayor manifestación a la que se ha enfrentado el Gobierno de Lambán. La presión, unida a los recursos judiciales, tumbaron la intención de cerrar aulas. Esta región cuenta actualmente con 101 de centros educativos concertados, en los que estudian 55.000 alumnos y trabajan 4.200 profesores, informa Roberto Pérez.

Valencia

Una de las primeras medidas del PSPV y Compromís al llegar al Gobierno fue acabar con la «barra libre» de los conciertos. Se eliminó el distrito único implantado por el PP, con un baremo diferente, y la demanda de las familias no podía salvar las unidades. La Consejería asegura que no se están suprimiendo más que la continuación de las cerradas este curso, algunos centros concertados protestan por la pérdida de aulas. No se han renovado los conciertos de Bachillerato. Los colegios acudieron a los tribunales y en 16 casos le dieron la razón, obligando a la Generalitat a mantenerlos y a indemnizar a las escuelas. Esta situación provocó en 2017 la primera gran manifestación contra el Gobierno. Miles de personas reclamaron libertad de enseñanza.

En el caso de la concertada se suele mantener de forma mayoritaria el castellano como lengua principal (siete de cada diez colegios), lo contrario que en la pública, que se decanta por el valenciano. La concertada se convierte así en la principal alternativa para estudiar castellano.

Valencia tiene 430 centros concertados con 170.000 alumnos y 15.000 docentes. Por su parte, los 1.700 colegios e institutos públicos tienen más de 594.000 estudiantes. La ratio de alumnos por aula es ligeramente inferior en la pública, informa Rosana Belenguer.

Cantabria

Los 70 colegios concertados reúnen a una tercera parte de los alumnos de enseñanzas obligatorias de Primaria y Secundaria, unos 18.000. Este porcentaje, cercano al 33%, se eleva hasta el 41,5% en la FP básica, y alcanza el 56,4% en la educación especial, que requiere una atención mayor, superando así a la pública, informa Rocío Fernández.

Castilla-La Mancha

En 2016, Podemos obligó al PSOE a anunciar la congelación del presupuesto destinado a los centros concertados e ir reduciéndolo progresivamente, como apoyo al pacto de investidura como presidente del socialista Emiliano García-Page, además de tratar de implantar su objetivo de establecer únicamente una escuela pública y laica. Este anunció provocó una ola de protestas. Consecuencia de estas críticas, el Gobierno congeló el presupuesto en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, pero no se aplicó la reducción progresiva. La financiación son 83 millones para la enseñanza Infantil y Primaria, 59 para Secundaria y 8 millones para la Enseñanza Especial.

La concertada ha sufrido la eliminación de algunas líneas educativas, como ha sido el cierre de un centro concertado en la localidad de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). El 17% de la educación es concertada. Hay 130 centros, 4.000 profesores y 55.000 alumnos.

País Vasco

Solo la mitad de los estudiantes no universitarios estudia en centros públicos. En concreto, el 53,7% de los alumnos de ESO se matriculó el pasado curso en institutos concertados, tasa que cae hasta el 48,03% si se tienen en cuenta los colegios de infantil y primaria.

Todos los colegios e institutos privados son concertados. En 2017, el Gobierno vasco destinó casi 570 millones a las 7.145 aulas concertadas.

Los centros concertados equilibran una enseñanza que se imparte mayoritariamente en la lengua vasca. Los estudiantes pueden elegir entre los modelos A, B o D. En el primero, el castellano es el idioma motor, mientras que el D es íntegramente en euskera. El B posee una proporción semejante entre ambas lenguas. Solo el 7,89% de los estudiantes de ESO se sumó al modelo A, mientras que al D fue el 67,34%. Los jóvenes que eligieron el castellano en la privada fueron 4.794 y 1.779 en la pública, la tasa de alumnos euskaldunes en este tipo de centros (21.849) continúa siendo mayoritaria, informa Adrián Mateos.