Retiran una atracción que tenía forma de esvástica

Un parque temático del sur de Alemania ha tenido que retirar una de sus atracciones después de haber recibido críticas por tener la forma de una esvástica, símbolo asociado especialmente al nazismo alemán.

Según la cadena austrliana 7News, la atracción acababa de ser añadida al parque, situado en Löffingen, en la zona de la Selva Negra. Cuando los usuarios comenzaron a colgar vídeos se percataron de que la forma recordaba a la de la cruz gamada.

German funfair shuts down new ride after realising it looks like a two flying Nazi Swastikas



The 'Eagle Fly' ride was hailed as a thrilling addition to the funfair in Löffingen until...



Park bosses realised the ride's four arms formed the shape of a swastika?



THE HORROR 😱



🤦‍♂️ pic.twitter.com/hCZNMfkPua