Los objetivos educativos de Sánchez para 2050 se contradicen con la 'ley Celaá'

El apartado de Educación del documento de casi 700 páginas «España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional a Largo Plazo» anunciada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, augura que para 2050, España tendrá unos 800.000 estudiantes menos de ... entre 3 y 15 años de edad, lo que «equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019 ».

Para los expertos a los que ha recurrido el Gobierno, esto sería una 'oportunidad': el gasto por alumno pasaría de los 4.880 euros actuales a los 9.640 euros por alumno en 2050 que es el «nivel actual de Dinamarca , sin apenas incrementar el gasto público», dice el documento.

El informe identifica una serie de «asignaturas pendientes», esto es, grandes hemorragias en el sistema educativo (sobre todo las dos primeras): repetición, el abandono escolar temprano, el acceso insuficiente a estudios postobligatorios, bajos niveles de aprendizaje, segregación escolar y desmotivación del alumnado.

El informe, que señala que estos problemas «responden a multitud de factores, parte de ellos exógenos al sistema educativo », reconoce que hay hay problemas intrínsecos y plantea una serie de vías de mejora: currículo («excesivamente rígido y enciclopédico», como ha repetido en infinidad de ocasiones la ministra Isabel Celaá); carrera docente (problemas en la «selección, formación y evaluación del desempeño docente»); gobernanza educativa (exceso de burocracia y baja autonomía de los centros, señalan); evaluación («demasiado centrada en la memorización de contenidos y en la obtención de calificaciones») y financiación («insuficiente»).

Con la esperanza de que nuestro país no termine de aquí a 2050 con 3,4 millones de estudiantes repetidores y alrededor de 2 millones que dejen la escuela, «algo que, en la mayoría de los casos los abocaría a una vida laboral precaria y aumentaría significativamente sus probabilidades de caer en la pobreza y la exclusión social», los expertos apuestan por vías para «conquistar la vanguardia educativa antes de 2050», dice el informe, que paradójicamente pasan por medidas que son contradictorias con los estipulado en la recientemente aprobada 'ley Celaá'.

El documento propone sustituir la titulación de ESO por una certificación que permita seguir formándose al alumno. Asimismo, modificar esencialmente el sistema de acceso a la Universidad. Pero la 'ley Celaá' mantiene el título de ESO y la EBAU.

Por otro lado, propone una evaluación continua del profesorado, cuestión nunca abordada en la Lomloe. Igualmente, propone fortalecer las evaluaciones de diagnóstico con resultados públicos para las comunidades educativas e investigadores. Mientras, la 'ley Celaá' relega las evaluaciones de diagnóstico y opta por restringir el acceso a los resultados obtenidos .

En el apartado de la gobernanza, se vuelve a caer en contradicciones: «La apuesta por la profesionalización de la dirección escolar se formula como 'desideratum', pero no se aclara cómo, ni se corresponde con la orientación de sentido contrario de la reciente Lomloe», advierte Francisco López Rupérez , expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la cátedra de políticas públicas de la Universidad Camilo José Cela.

Más conciliador con la concertada

Otro apartado que se 'suaviza' respecto a la recién aprobada Lomloe es el tratamiento que se hace de la concertada. Plantea la corresponsabilidad de la red pública y concertada, así como la necesidad de «cuantificar el coste real de cada plaza escolar en cada etapa formativa; necesario para que la financiación pública responda adecuadamente a las necesidades educativas, tanto en la red pública como en la concertada».

«Lo que cabría preguntarse es por qué aparece ahora este documento y no antes de aprobarse la Lomloe. Por ejemplo, se habla de corresponsabilidad pública versus concertada y la Lomloe deja a la concertada como un modelo subsidiario a extinguir. Es decir, este es un documento de reflexión y la Lomloe fue una ley política, ideológica y apoyada en partidos que no creen en la concertada ni en los ejes de colaboración entre Estado y comunidades que aquí aparecen», advierte Luis Centenos, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal más grande la concertada en España.

¿Y la Universidad?

Otro punto llamativo es que la universidad brilla por su ausencia. «Me llama la atención que parte de las propuestas del informe no estén de acuerdo, o directamente contradigan aspectos de la Lomloe (evaluación, concertada, etc.). El informe reclama el cambio de estos ámbitos, que habían sido puestos de manifiesto por expertos y por partidos de la oposición y que fueron despachados por el Ministerio de Educación considerándolos críticas ideológicas. Me sorprende también la poca atención que se le otorga, a la necesaria transformación la universidad , justo cuando el Gobierno plantea una ley», advierte Jorge Sainz , exsecretario general de Universidades.

Portugal bajó el abandono en 30 puntos en solo 10 años

En cuanto a los objetivos para conseguir la ya mencionada «vanguardia educativa», Rupérez también se pregunta por qué para la corrección en 14 puntos de la tasa de abandono escolar -del 17% al 3%- se fija un periodo de 30 años (2050), «cuando Portugal la redujo de 28% al 10% en 10 años, aplicando una política efectiva, que no se considera en el plan español y que fue la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 18, acompañada de una reconceptualización de la Formación Profesional».

En lo que concierne a una mayor profesionalización de la carrera docente como frente para conseguir el objetivo anterior (y otros), Rupérez (quien habló de MIR educativo por primera vez en España) dice que el modelo propuesto « carece de un imprescindible enfoque integrado entre las políticas de acceso a la profesión y las de desarrollo profesional . Las políticas de acceso que se sugieren se asemejan a las actuales: primero se forma a todo el que quiere y luego se les selecciona “tras el grado y el máster”, justo lo que contrario a lo que hacen los países con sistemas educativos de alto rendimiento».

A su juicio, « la formulación de las políticas de carrera profesional es imprecisa , y además no se aclara la forma en la que ambos pilares de las políticas centradas en el profesorado pueden apoyarse mutuamente»

Algo similar ocurre respecto a la reforma curricular, «en donde falta poner el acento en la manera en la que los alumnos van a conseguir elevar su nivel educativo y desarrollar los aprendizajes profundos que se requieren en el siglo XXI, tal y como reconoce el documento».

El informe, en su parte educativa ha sido elaborado por conocidos rostros del mundo educativo como Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid; Álvaro Ferrer Blanco, especialista en Equidad Educativa en Save the Children; Lucas Gortazar, coordinador de investigación e investigador de Educación en EsadeEcPol; José Montalbán Castilla, profesor de Economía del Swedish Institute for Social Research en la Universidad de Estocolmo o Carmen Pellicer Iborra, presidenta de la Fundación Trilema.