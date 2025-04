Obispos y organizaciones laicas alemanas apoyan que el celibato sacerdotal sea opcional

El Camino Sinodal, en el que la Iglesia Católica alemana trabaja por una reforma de la institución, aprobó este viernes con el 86% de los votos una flexibilización del celibato sacerdotal y propondrá al Papa Francisco una reflexión en este sentido junto con el resto de conclusiones del proceso, para lo que se espera una ratificación sin trabas en la votación que tendrá lugar en la asamblea de otoño.

Según el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal alemana, la propuesta forma parte del texto titulado «El celibato de los sacerdotes. Fortalecimiento y apertura» y que enfatiza el valor del celibato como forma de vida de los sacerdotes pero pide la admisión de sacerdotes casados por el Papa o por un concilio, así como otorgar permiso para que los sacerdotes católicos que así lo deseen se casen y permanezcan en sus funciones , al mismo modo en que las iglesias bizantinas y la iglesia protestante lo permiten.

Durante el debate en la asamblea plenaria, con 200 participantes delegados presenciales y que tuvo lugar el viernes en Frankfurt, varias intervenciones criticaron que el texto contenga una valoración positiva de la vida en castidad y solicitaron que quedase formalmente asociada a «riesgos» y «efectos secundarios», en referencia a los casos de abusos a menores. Antes de la votación, se habían pronunciado en público al respecto el cardenal y arzobispo de Múnich Reinhard Marx, y el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE, Jean-Claude Hollerich.

Marx había declarado en una entrevista concedida a Süddeutsche Zeitung que «algunos sacerdotes estarían mejor casados, no solo por razones sexuales sino porque sería mejor para sus vidas porque no estarían solos (...) y algunos dirán que si ya no tenemos celibato obligatorio, entonces todos saldrán corriendo a casarse, y mi respuesta es que sería una señal de que, efectivamente, no está funcionando bien». «Es un modo de vida precario».

Hollerich, por su parte, había dicho al diario francés La Croix: «Tengo una opinión muy alta del celibato, pero cabe preguntarse si es esencial porque yo he casado a diáconos que ejercen de forma maravillosa, cuyas homilías tocan de verdad a las personas, más que nosotros los célibes». Y continuó: «Si un sacerdote no puede vivir esta soledad, hay que entenderlo, no condenarlo».

Ordenación de mujeres

En la sesión de la tarde, la asamblea plenaria del Camino Sinodal votó un segundo y también controvertido documento sobre la ordenación de mujeres que será remitido al Foro como base de trabajo para su posterior procesamiento. El texto trata sobre la igualdad de género en la Iglesia y establece que «no se justifica que las mujeres estén admitidas en todos los servicios y oficinas de la Iglesia pero excluidas de la ordenación sacerdotal» , para lo que defiende que «no hay una línea clara de tradición» y exige un « cuestionamiento y cambio fundamental de las estructuras y relaciones de poder imperantes».

Estos dos documentos, aunque «históricos» según los participantes en la asamblea, no son todavía vinculantes. Todavía queda un crucial debate , que tendrá lugar a lo largo de este sábado, sobre «Moral sexual» y «Homosexualidad en la Iglesia», con el que cerrará la actual sesión. Pero ya el jueves fueron aprobados dos textos, los primeros vinculantes, que incluyen cambios de calado y dan la medida del alcance que pretende tener el proceso. Ambos obtuvieron la mayoría necesaria de dos tercios de los obispos presentes.

Con 178 votos a favor y 28 en contra, los miembros con derecho a voto aprobaron un llamado texto de orientación con el que el proyecto de reforma fija sus fundamentos teológicos. Dado que el texto también fue aceptado por los obispos presentes con 41 votos contra 16, pasa a ser vinculante.

Posteriormente se aprobó por similares mayorías un «Texto Básico» sobre «Poder y Separación de Poderes en la Iglesia». El texto de orientación, que se caracterizó en términos de lenguaje y contenido como «de teólogos para teólogos», pretende abrir un «camino de conversión y renovación» para la Iglesia, que se considera irreversible frente a los «signos de los tiempos».

A lo largo de sus 20 páginas subraya que «las fuentes más importantes para los cristianos son la Biblia, la tradición, el magisterio y la teología», e incluye entre esas fuentes «los signos de los tiempos y el sentido de la fe del pueblo de Dios». En la discusión se profundizó acerca de lo que la Iglesia puede entender por «signos de los tiempos» y el teólogo de Salzburgo Gregor María Hoff pidió que fuesen reconocidos como «fuente de conocimiento». Franz-Josepf Overbeck, obispo de Essen, añadió su carácter de «obra del Espíritu Santo».

El Camino Sinodal se ha mostrado en esta asamblea muy mayoritariamente a favor de «cambios fundamentales en la constitución de la Iglesia católica», como una diferente distribución del poder entre obispos, un límite de tiempo para el ejercicio de los cargos de liderazgo de la Iglesia, la participación de los creyentes en el nombramiento de los obispos y la rendición de cuentas de su administración.

Más temas:

Seminaristas

Celibato

Clero

Sacerdotes