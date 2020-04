El obispo de Alcalá de Henares celebrará este domingo una misa en streaming por los fallecidos de Covid-19

ABC Madrid Actualizado: 28/04/2020 09:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los obispos piden al Gobierno que clarifique la condiciones de las misas públicas durante la desescalada

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, presidirá este domingo 3 de mayo a las 13 horas una misa "en memoria y oración" por los fallecidos de Covid-19. La ceremonia, que tendrá lugar sin público, en la catedral de Alcalá de Henares será retransmitida por streaming a través de este enlace: www.misasufragiocoronavirus.org.

La iniciativa surgió de un ciudadano que se puso en contacto con la asociación HazteOir.org para transmitirles que sentía como propio "el dolor de miles de familias españolas que, en las últimas semanas, han perdido a un ser querido". “Por el momento, he tenido la fortuna de que la pandemia apenas se haya fijado en los míos. Sin embargo, he palpado a diario, en las redes sociales, un tremendo dolor colectivo. Casos de personas que han muerto en la más absoluta soledad; narraciones de hijos que no han podido despedirse de sus padres; quejas de familias a las que se les ha dificultado la posibilidad no ya de velar, sino hasta de enterrar dignamente a sus fallecidos. Como si los muertos, más que personas con nombre y apellidos, cara y ojos, sueños, proyectos, vidas rotas… no fueran más que fríos números o molesto recuento rutinario para alimentar anónimas estadísticas”, escribió este ciudadano en una misiva enviada a esta asociación sin fines de lucro.

“Nosotros, las personas de a pie, los integrantes de la sociedad civil no podemos permanecer quietos e insensibles ante tanto injusto dolor al que se le niega hasta la menor compensación. Si los gobernantes no lo hacen, somos nosotros los que debemos dar un paso al frente. Por eso, he tomado la iniciativa personal de animaros encarecidamente a que, entre todos, hagamos algo muy grande por nuestros muertos y por sus familias: ¡El mayor Funeral de la historia de España! En recuerdo de todas las personas fallecidas por el coronavirus y como muestra colectiva de cariño a todos sus familiares, con la esperanza de que sientan el apoyo de toda la sociedad y les sirva de consuelo”, asegura.

Tras esta conmovedora petición, la asociación se puso en contacto con la diócesis de Alcalá de Henares, cuyo obispo accedió a la celebración de esta misa funeral el próximo domingo 3 de mayo a las 13:00 horas.