El «Nunca más» a los abusos

En la historia de la Iglesia se decía aquello de que «lo que afecta a todos debe ser discutido por todos». En esos días de la cumbre «anti-pederastia» en el Vaticano me he acordado de Benedicto XVI, que en su día luchó denodadamente para afrontar los casos de abusos. En su entrevista con Peter Seewald, «Últimas conversaciones», recordó que al llegar a Doctrina de la fe estos temas se llevaban desde la Congregación del Clero, en donde «no se procedía con la necesaria severidad». Al conseguir las competencias en esta materia, estaba «emitiendo una señal de que esta tarea tenía máxima prioridad para la Iglesia».

Hoy concluye un camino sinodal que marca un antes y un después en esta crisis. Esperemos que no un antes y un después en el pontificado. Se acaba «la tentación de la verborrea, o de quedarnos en los universales», como dijo Francisco. Hoy se proclama un solemne «nunca más» a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permitía perpetuarse. Hoy comienza un tiempo nuevo para la cultura de la escucha y la acogida a las víctimas. Facilitar las denuncias, acompañar a las víctimas, a sus familias y a las comunidades, gestionar las reparaciones y formal al personal especializado para crear una mentalidad preventiva son ya obligaciones morales. Hoy las Conferencia Episcopales, también la Española, tendrán que instituir organismos especializados, como el National Board for Safeguarding Children, de Irlanda, o el Servizio Nazionali per la tutela dei minori, de Italia. Hoy se inicia un proceso de clarificación en los criterios de acceso de los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa, en la enseñanza de la teología moral, en la vida espiritual, en la concepción sin grises del ministerio sacerdotal. Es decir, «un nuevo comienzo».

Pero no olvidemos lo que escribiera Georges Bernanos en su libro Frère Martin: «Quien trata de reformar la Iglesia por esos medios, por los mismos medios con los que se reforma una sociedad temporal, no sólo fracasa en su empresa, sino que acaba infaliblemente encontrándose fuera de la Iglesia».