Nueve meses de prisión preventiva por trata de personas para el «gurú» de la secta Gnosis

Mientras la familia de Patricia Aguilar busca la máxima condena contra el líder de la secta, Félix Steven Manrique se encuentra en prisión preventiva en Perú. Fuentes de la judicatura peruana señalaron a ABC que Manrique, de 35 años, tiene por delante nueve meses de prisión preventiva por un delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas agravada con fines de explotación. La justicia peruana ha demostrado que manejaba con violencia y engaños a tres mujeres: la española Aguilar, y las peruanas Marjorie García y Paola Vega, junto a los cinco hijos que tuvo con ellas. «Es notorio el daño infringido a los menores de edad, así como a las mujeres, a quienes les va a costar mucho tiempo de terapia darse cuenta de que vivían bajo el secuestro mental de Manrique», indicaron las mismas fuentes.

Manrique captó a Paola Vega y Patricia Aguilar a través de las redes sociales, donde se hizo famoso bajo el seudónimo de Príncipe Gurdjeff. Se presentaba como el amo de un mundo nuevo, que se formaría tras la destrucción del actual tal y como lo conocemos ahora.

De acuerdo al examen psicológico que le realizaron antes de la detención, Manrique es muy meticuloso de su arreglo personal. Tiene ataques de ira mezclados con ataques de llanto, es soberbio y pierde el control cada vez que se da cuenta que ya no es quien maneja la información que dan sus ex parejas sobre él. «Estoy acá por tonto y por todas las suegras que tengo, ellas me están denunciando porque no aceptan mi estilo de vida y temo que puedan llegar al extremo de mentir descaradamente», declaró Manrique a la Policía.

Marjorie García Valverde, quien es la esposa legal de Manrique, y madre de tres de sus hijos, vivía con él en un cuarto en la localidad peruana de Satipo donde realizaba ritos en los que usaba ayahuasca (droga medicinal usada por los curanderos); mientras que las otras parejas de Manrique: Paola Vega y Patricia Aguilar vivían con los cinco menores de edad a dos horas de la vivienda principal en un inhóspito paraje plagado de serpientes. Es en esa vivienda donde los rescató la policía y los encontró bajo claros signos de desnutrición. Los niños también trabajaban para él secando cacao y café.