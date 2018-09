Nueva polémica machista en Carrefour Argentina: utensilios de cocina «pensados» para las mujeres Hace poco más de un mes, la cadena tuvo que retirar otra promoción en la que tachaba a los niños de «campeones» y a las niñas de «cocineras»

ABC

Varios usuarios de las redes sociales han denunciado un nuevo lema que utiliza Carrefour en alguno de sus supermercados de Argentina en la sección de menajes. Sobre los estantes llenos de platos, vasos, servilletas, cubiertos... etc., aparece la fotografía de una sonriente mujer a la que acompaña el siguiente texto: «Un lugar pensado para vos».

«Indignante», «estamos en 2018», «deberían pedir disculpas» o «no han aprendido nada» son algunos de los comentarios vertidos por los usuarios de redes sociales que han reaccionado ante las imágenes.

De los creadores de "los niños son campeones y las niñas, cocineras", llega "un lugar pensado para vos" en la sección de utensilios de cocina y menaje del hogar. ¿EN SERIO, CARREFOUR ARGENTINA? ¿EN SERIO? pic.twitter.com/NWEwDccZhU — La Criatura Creativa (@LaCriaturaCreat) 17 de septiembre de 2018

La polémica, además, llega un mes después de que los supermercados de la cadena en Argentina se vieran obligados a reitrar su campaña del día del niño por la polémica que causó. En esa ocasión, la compañía utilizó carteles en los que se veía a un niño, acompañado del texto «con C de campeón». Para las niñas, sin embargo, utilizaron juguetes de cocinas y tocadores y un lema de «con C de cocinera» o «con C de coqueta».