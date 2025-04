La nueva esperanza del sector cultural: un test rápido a la puerta del concierto para decir adiós a los aforos

Existe consenso en que el planeta no se librará del coronavirus hasta que se distribuya de manera masiva una vacuna contra el mismo. Mientras esto no suceda, la carrera por encontrar formas de detección más rápidas, sencillas y baratas a los actuales tests PCR no se detiene. En este campo, los test de antígenos -que ofrecen resultados en 15 minutos a partir de muestras de frotis nasal o saliva y con un coste medio que puede rondar los cuatro euros- han abierto una ventana de esperanza, y de hecho ya se están usando de manera amplia en España, aunque con una distribución desigual según la comunidad.

Uno de los sectores donde se ha acogido con más esperanza su implantación es el del sector cultural, particularmente el de las salas de conciertos, probablemente junto a la hostelería donde más duro está golpeando la crisis asociada a la Covid-19, y donde poder recuperar los aforos habituales , y por tanto la taquilla normal, se considera urgente. La próxima realización en la Sala Apolo de Barcelona de un concierto para 1.000 personas a modo de estudio hecho por el Hospital Can Ruti ha levantado altas expectativas de una pronta reapertura general de salas. No va a ser tan rápido.

Los expertos consultados por ABC reclaman prudencia y descartan la posibilidad de que en breve tiempo se pueda volver a los aforos habituales en grandes recintos, bien sean culturales o deportivos. No obstante, el perfeccionamiento esperado para los test de antígenos que se prevé a corto plazo -pasar de la muestra de frotis nasal a la de saliva, su coste, o que la lectura del resultados se llegue a realizar como si se tratase de un test de embarazo- cambiarían el panorama.

Joaquín López Contreras, jefe clínico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Sant Pau de Barcelona, reconoce, en declaraciones a este diario, las ventajas de este nuevo instrumento. «Su gran ventaja es sobre todo la rapidez en los resultados. Las pruebas PCR más rápidas requieren unas dos horas y estos test dan resultados en 15 minutos, lo que puede ser de gran utilidad en eventos masivos», destaca López-Contreras. No obstante, y respecto a su fiabilidad, el infectólogo recuerda que, de demostrar su eficacía fuera del laboratorio su resultado sería, en el mejor de los casos, igual al de las PCR, y añade asimismo que la experiencia con test de antígenos en el inicio de la pandemia «fue un fiasco» porque hubo muchos falsos negativos. Por contra, «una de las ventajas es que no necesitan personal tan formado para realizarlas como las PCR, y eso también facilita poder llevarlas a puntos como escuelas o eventos concurridos», apunta.

Por su parte, Jordi Vila, responsable del Servicio de Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, advierte de que este tipo de test no detecta a los infectados asintomáticos con carga viral baja , lo que podría comprometer su eficacia como arma diagnóstica. «Y no hay evidencia científica que pruebe que estas personas no puedan transmitir la infección», señala Vila. El experto reconoce la ventaja de tener resultados en 15 minutos pero apunta una dificultad añadida en la recogida de las muestras: «Si fuera con saliva sería más sencilla. El frotis nasal deben realizarlo personas facultadas para no comprometer la calidad de la muestra».

Málaga solicita permiso

Las prevenciones de los científicos no desaniman a los promotores culturales, que desearían ver resultados lo más pronto posible. Lluís Torrents, gerente de la sala Razzmatazz, y en calidad de director de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña, apunta a ABC que los test de antígenos «pueden ser una solución mientras no llegue la vacuna», aunque reconoce que, en su formato actual, tampoco son un remedio milagroso. «Si la recogida fuese más fácil, a partir de la saliva, y su coste menor, podría plantearse», apunta Torrents, que recuerda que el test/concierto previsto en la Sala Apolo, organizado por el Primavera Sound, es solo una prueba. A los asistentes, que habrán respondido previamente un cuestionario, se les realizará durante el día un test de antígenos, y a la mitad de ellos, antes de entrar, una PCR. Ocho días después se realizará una nueva tanda de tests.

En otros puntos de España también se confía en esas pruebas. El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, ha enviado una carta al consejero de Salud andaluz en la que se ofrece a realizar test rápidos de antígenos a todos los asistentes a los eventos culturales que organiza el Consistorio, y acabar así con las limitaciones de aforo, informa Fernando del Valle . El Ayuntamiento ha adquirido un total de 2.000 test rápidos, y la semana pasada realizó el primer ensayo con 200 pruebas en un congreso en el Palacio de Ferias. Todos dieron negativo. En los próximos días, se hará la prueba a trabajadores de hoteles y restaurantes para más tarde, si se acepta la propuesta, empezar con la cultura.