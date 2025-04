Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. España suma ya 28.385 fallecidos y 251.000 positivos por el coronavirus.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus Covid-19 ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro.

1. Cataluña establece la obligatoriedad de la mascarilla

El gobierno catalán propondrá al Procicat, entre hoy y mañana, que el uso de la mascarilla en toda la comunidad sea obligatorio, tanto en los espacios públicos como en los privados, y aunque se mantengan las distancias de seguridad mínimas recomendadas de un metro y medio. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), y ha confirmado la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó (JpC), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán.

2. Sanidad cifra en 27.359 las muertes en residencias el 20 de junio, cuando el Gobierno

El Ministerio de Sanidad reconoce que la escasa calidad de los datos de muertes en residencias trasladados por las comunidades autónomas durante la pandemia ha dificultado su difusión, incluso una de ellas no los ha enviado y otras tres solo han hecho salvo en dos ocasiones durante toda la tragedia, por lo que la cifra total oscila entre 27.359 y 32.843 fallecidos, según las fuentes. A fecha 20 de junio, cuando el Ministerio de Salvador Illa notifica 28.322 muertos en su recuento global en España, el documento interno que ha publicado el Observatorio Nacional de la Dependencia da cuenta de que Sanidad admitía ya más de 27.300 residentes muertos. Por lo que las cifras no cuadran, si se computan los fallecidos en hospitales y domicilios también confirmados de Covid-19.

3. Bolsonaro, positivo por Covid-19

Jair Bolsonaro ha dado positivo en la prueba del coronavirus. El presidente brasileño, de 65 años y uno de los más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus, informó este martes que dio positivo por Covid-19 y comenzó a ser tratado con cloroquina. «Comenzó el domingo con una breve indisposición», dijo el propio mandatario a periodistas en su residencia oficial, quien aseguró que se siente «perfectamente bien». Bolsonaro había optado por realizarse el tercer test para comprobar si había contraído el virus tras presentar fiebre y dolores en todo el cuerpo, según informa la cadena G1.

4. El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, los alquileres y los suministros básicos

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de las medidas que afectaban a la moratoria de alquiler e hipotecas o cortes de suministros básicos, el «escudo social», tal como señala el Ejecutivo cada vez que tiene ocasión. Podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre las siguientes medidas: la extensión durante seis meses de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo; las moratorias a los alquileres y las hipotecas (en el caso hipotecario son 3 meses de plazo legal más nueve meses fijados voluntariamente por la banca); la percepción del bono social y la garantía de suministros básicos, como luz, gas y agua.

5. El CSIC logra un test de anticuerpos de la Covid con una fiabilidad del 98%

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a la Covid-19 con una fiabilidad que ronda el 98 por ciento . La prueba serológica, que ha sido bautizada como «Kit ELISA», detecta esos anticuerpos y permite saber si una persona ha estado en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 y si su sistema inmunitario ha reaccionado. La nueva tecnología, que se ha presentado hoy en rueda de prensa en la sede principal del CSIC, ha sido ya validada por los servicios de Inmunología de varios hospitales (La Princesa y La Paz, ambos en Madrid), y van a ser fabricados por una empresa española (Immunostep) para estar a disposición de los hospitales en aproximadamente un mes y medio.

6. Denuncian un precio abusivo del remdesivir

La Fundación Salud por Derecho ha denunciado el precio «abusivo» del fármaco remdesivir para tratar los casos graves de coronavirus, cuyo coste por un tratamiento de cinco días con seis viales (347 euros por cada vial) asciende a unos 2.083 euros -tal y como hizo público la farmacéutica Gilead, que posee la patente-, frente a los seis euros que cuesta producirlo por tratamient o - unos 0,83 euros por dosis-. La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, ha recordado además que existe una enorme cantidad de dinero público invertido en el desarrollo de este fármaco y en sus ensayos clínicos que, ha advertido, no han demostrado una reducción significativa de la mortalidad en los pacientes.

7. ¿Por qué dice la OMS que lo peor está por venir?

Lo peor está por venir . La frase es de Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y fue pronunciada el pasado 29 de junio, seis meses después de que la OMS recibiera la primera notificación sobre la aparición de un nuevo virus que causaba neumonías atípicas en Wuhan (China). Seis meses que dejaban detrás más de 10 millones de casos confirmados, medio millón de muertos y tocadas las economías de prácticamente todos los países. Solo una semana después, los casos confirmados han aumentado en más de un millón y los fallecidos suman 25 000 personas adicionales.

8. Del réquiem de Bérgamo al 14 de julio francés, así homenajean otros países a sus muertos

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en el primer gran funeral por las víctimas de la pandemia de coronavirus en España contrasta con la situación que se vive en otros países de nuestro entorno, especialmente en los europeos. Eventos de este tipo en memoria de los muertos, tengan o no un matiz religioso, no suponen a nuestro alrededor una herramienta para crear tensiones políticas, malestar institucional o fracturas sociales. Menos todavía cuando después de la crisis sanitaria se avecina otra económica. Por ejemplo, mientras en Italia celebraron un réquiem en memoria de los fallecidos por Covid-19 a finales del mes de junio, en Francia trabajan en un gran acto para el día de su fiesta nacional, el 14 de julio. La Iglesia de Inglaterra, por su parte, planea otro homenaje a las víctimas, aunque todavía no tenga fecha definida.