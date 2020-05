Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. España suma ya 24.824 fallecidos y 215.216 positivos por el coronavirus.

1. Hundimiento del PIB

La recuperación no tendrá forma de «V» y hasta el Gobierno lo reconoce ya a la Comisión Europa en su Programa de Estabilidad. Así lo han anunciado la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en rueda de prensa, al anunciar que el PIB se contraerá un 9,2% este año para encadenar un rebote del 6,8% el año que viene. Esto quiere decir que a finales de 2021 no se habrá recuperado la actividad perdida este año. «V asimétrica» lo ha bautizado Calviño. Es decir, no es V, sino más bien una caída fulminante y una recuperación al trantrán con forma de logo de Nike.

2. Simón no ve problema a salir más de una vez

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró este viernes que es compatible que los padres salgan a hacer deporte por la mañana y que luego salgan con los niños a pasear por la tarde. «Si una persona sale a hacer deporte por la mañana y luego es el padre que va a dar un paseo con el niño, entiendo que no tiene que haber incompatibilidad entre ambas porque son activiades diferentes», ha señalado Simón durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

3. Las regiones del PP ofrecen ayudas a hosteleros

El presidente del PP, Pablo Casado, ha ofrecido a los hosteleros que no puedan abrir la «ayuda de los Gobiernos del PP», como la Junta de Andalucía, y ha mostrado el compromiso del partido de ofrecer «ayudas directas o de crédito» a los hosteleros para que puedan realizar las reformas de distanciamiento social que garanticen la seguridad y la rentabilidad del negocio. Casado, que se ha reunido junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con las organizaciones patronales Hostelería España y Hostelería Madrid con motivo del Día Internacional del Trabajo, ha respondido así a las declaraciones realizadas el pasado jueves por la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que señaló que «quien no se sienta cómodo, se entiende que permanezca cerrado».

4. Ifema cierra sus puertas

Después de cuarenta días, el hospital de campaña instalado en Ifema (Madrid) ha cerrado sus puertas. Lo ha hecho en un acto festivo y optimista. Tras la despedida entre aplausos y lágrimas, éstas últimas de las pacientes, ha intervenido la presidenta de la Comunida de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado que el centro es un «símbolo de la vida, ejemplo de lo que los españoles somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos y con un objetivo común». Al acto ha acudido también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida quien, en conversación con ABC, ha reconocido que, si bien está de acuerdo con el plan de desescalada del Gobierno, «no quiere abrir aún los parques para que no se aglomere la gente».

Por otro lado, la Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que abrirá una investigación para determinar si se han vulnerado las medidas de distancia de seguridad mínimas para evitar la propagación del coronavirus.

5. Díaz llama a la tranquilidad a los afectados por los ERTE

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el próximo lunes los trabajadores que están afectados por ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), y cuyos expedientes entraron en el mes de abril, cobrarán la prestación que les corresponde. A su vez, en declaraciones a La Sexta ha tildado los ERTE de una medida «muy eficaz» y ha confirmado que los mecanismos de protección para trabajadores y empresas no se detendrán. Por último, ha incidido en que la reincorporación de los trabajadores será paulatina.

6. Sin rastro del estudio del que presume Sánchez

El pasado martes, Pedro Sánchez afirmó que España estaba entre los países de cabeza en la realización de test de Covid-19. El presidente del Gobierno añadió que se había conocido un informe de la Universidad Johns Hopkins que nos situaba en el quinto puesto mundial en la cantidad total. ABC ha tratado de localizar sin éxito dicho estudio. En este sentido, ha solicitado al Ministerio de Sanidad que le facilite el documento o alguna referencia, pero no ha respondido hasta ahora. También se ha dirigido a Presidencia del Gobierno, que tampoco había contestado.

7. Ensayos para hallar un remedio

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha anunciado este viernes que un grupo de investigadores del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), iniciarán la próxima semana los ensayos preclínicos con animales de un candidato a vacuna contra el COVID-19. El posible remedio está basado en una modificación del que se usó contra la viruela. El grupo lo lidera Mariano Esteban junto a Juan García Arriaza.

8. ¿Es legal medir la temperatura al entrar en un establecimiento?

La tecnología puede ser una gran aliada contra el coronavirus en esta desescalada. Cualquier innovación puede servir si se le da una vuelta de tuerca. Una de las medidas que parece que cobra más interés son las cámaras térmicas para controlar la temperatura a las personas en empresas y tiendas. Una apuesta tecnológica que ha despertado el fantasma de la intromisión a la intimidad. ¿Es una medida legal? Analizamos los argumentos a favor y en contra.