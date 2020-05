«No tiene sentido usar test rápidos si tenemos mecanismos más precisos» Los microbiólogos abogan por emplear análisis de laboratorio entre los sanitarios

Enrique Delgado Sanz Madrid Actualizado: 01/05/2020 01:29h

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), en medio de la polémica que han levantado los test de coronavirus, ha publicado una guía de recomendaciones a la hora de usar las pruebas de anticuerpos. En este documento, de seis páginas, los expertos advierten de que no todas las herramientas de detección son eficaces en todas las circunstancias. De hecho es al revés, los test de anticuerpos son muy específicos y no se les puede pedir que sean capaces de detectar la infección en los primeros días. Por ello, ahora que el sistema sanitario consigue respirar, apuestan por las PCR o test serológicos más completos para determinar de una manera más precisa si alguien está o no contagiado.

«Los test rápidos se han usado hasta ahora, no eran la mejor herramienta, pero no había otra opción», explica Rafael Cantón, portavoz de la SEIMC. «Ahora tenemos otras herramientas» añade el doctor, que considera que el diagnóstico puede ser mucho más efectivo cuando se realiza un estudio serológico más en profundidad que el de los test rápidos aprovechando los sistemas automatizados que hay en prácticamente todos los hospitales de las capitales de provincia. Estas pruebas, una de ellas sería el examen ELISA, son más precisas pero también más lentas, ya que entran en juego más procesos a la hora de analizar la muestra de sangre, como pueden ser la propia extracción o la centrifugado. « No tiene sentido usar test rápidos si tenemos otros mecanismos más precisos», insiste Cantón en relación a estas pruebas, cuyos resultados podrían ser entregados al paciente en menos de 24 horas.

«La ventaja teórica del test rápido es que se puede desplazar a la cabecera del paciente y en 10 o 15 minutos obtienes resultado, pero con una probabilidad de error mayor», especifica el portavoz de la SEIMC, entidad que en su documento alerta sobre la escasa utilidad que tienen los test rápidos de anticuerpos para detectar contagios entre sanitarios.: «Tras haberse producido el contacto no habrá pasado tiempo suficiente (salvo que se demore el test expresamente) para que se haya generado en la persona en cuestión una respuesta inmunitaria detectable. Por ello, cabe un riesgo muy elevado de falsos negativos responsables de una falsa seguridad para descartar la infección. Para esta situación sigue siendo preferible realizar PCR».