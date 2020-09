No solo en Madrid: la pandemia empeora en Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco y Aragón La velocidad de propagación del virus y la incidencia acumulada (casos diagnosticados cada 100.000 habitantes) es preocupante más allá de Madrid

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 19/09/2020 02:42h

España entera mira a Madrid y contiene la respiración. Y no solo por las medidas anunciadas ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino porque la segunda ola (aunque el epidemiólogo Fernando Simón no quiera ponerle este nombre al nuevo aumento de contagios) está golpeando con furia a la región. Madrid está en números rojos y es el foco de atención y preocupación (el número de casos diagnosticados, según el último informe de Sanidad, es el más alto de todo el país con 1.553; tiene la cifra más alta de fallecidos en los últimos 7 días de todo el país; también lidera la ocupación hospitalaria, con 3.411 pacientes Covid...) pero no es la única.