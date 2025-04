«No podía respirar»: El cruel testimonio de un menor encerrado durante años en un armario por un pedófilo

«Serán los médicos quienes decidan que sucederá con el niño», declaró ayer un portavoz de la policía alemana en relación al futuro de Marvin K., el adolescente desaparecido hace dos años -cuando tenía 13- y encontrado accidentalmente el viernes en el armario de un pedófilo, Lars H. de 44 años de edad.

Los hechos ocurridos en la ciudad de Recklinghausen, en el land de Renania del Norte-Westfalia a unos 100 kilómetros al norte de Colonia, han conmocionado a la opinión pública alemana que ha catalogado el hecho de « milagro de Navidad ».

Todo comenzó con la muerte del padre de Marvin, que obligó al traslado del adolescente a un centro juvenil en el municipio de Oer-Erkenschwick, muy cerca de Recklinghausen. El menor se despidió de sus cuidadores antes de irse con unos amigos el 11 de junio de 2017 al centro de la ciudad. El último «whatsapp» que envió fue a las 11:37 y desde ese momento se perdió su pista . Los asistentes sociales del centro denunciaron su desaparición y su madre, Manuela B., de 53 años, inició una búsqueda que ha durado dos años y medio.

Sin perder las esperanzas, la mujer participó en julio pasado en el programa Aktenzeichen XY -el equivalente alemán de «Quién sabe dónde»- para obtener información, pero nadie respondió al llamamiento de la madre.

Con la misma ropa con la que había desaparecido

El comando que registró el viernes la vivienda de Lars H. en búsqueda de pornografía infantil, se encontró en un armario con un Marvin ya de 15 años, muy delgado y vestido con la misma ropa con la que había desaparecido . Según precisó la policia, el menor no mostraba lesiones externas y se podía mover libremente, ya que no estaba atado ni amordazado.

Los agentes investigan ahora si fue retenido «en contra de su voluntad», o si como dice su madre fue manipulado. «Deben haberlo manipulado. Me vuelvo loca al pensar en eso todo el tiempo», señaló.

Durante el operativo, el portavoz de la Policía explicó que el supuesto secuestrador y su padre de 77 años con el que convivía y que también se encontraba en el departamento en el momento del registro habían sido detenidos.

El sábado, un juez concedió una solicitud de la oficina del fiscal público y emitió una orden de arresto por un delito sexual grave contra el menor de los dos hombres, precisó la Policía en otro comunicado. El anciano fue puesto posteriormente en libertad .

El mismo viernes la madre, que pudo encontrarse con el adolescente que se encuentra ingresado en un hospital especializado en Psiquiatría infantil y juvenil, comentó al diario «Bild» que deseaba «poder visitarle para Navidad».

«Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Él dijo: ‘Mamá, llévame a casa. Estuve encerrado durante dos años y medio y no pude respirar aire fresco’. Los dos lloramos. Me tomó de la mano y no me soltó», declaró su madre que encontró a su hijo «muy distinto», además de « mucho más alto ». «Parecía un hombre mayor roto», añadió.

Vecinos del bloque de apartamentos aseguraron que nunca habían visto al adolescente, pero que ocasionalmente llegaron a escuchar gritos de un hombre provenientes de la vivienda.

Antecedentes de pedofilia

El detenido ya había sido hallado culpable de posesión de pornografía infantil y condenado en marzo del año pasado a una pena de prisión de 10 meses, pena que fue suspendida otorgándosele libertad condicional .

La policía que tenía la orden de recopilar discos duros, tarjetas de memoria o unidades USB que pudieran contener imágenes de abusos sexuales a niños, guarda por ahora secreto acerca de si el menor sufrió abusos en este tiempo y sobre el material incautado al detenido.

