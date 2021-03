«No ha pisado una residencia»: las patronales de la dependencia se despiden de Pablo Iglesias Más de 150 personas murieron cada día de 2020 en el limbo de la dependencia el año de la pandemia, 2020

Casi ocho de cada diez personas (un 79,4%) que integraban las listas de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)salieron entre marzo y diciembre del año pasado. Y no porque se les concediese la prestación, sino porque desaparecieron. «Desgraciadamente no están entre nosotros», señaló ayer el presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, quien calificó el año de la pandemia como «terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte», pero al mismo tiempo, se quejó, doce meses «de retroceso» en un sistema, convertido, agregó, en uno de «low cost».

En concreto, de acuerdo al XXI Dictamen del Observatorio elaborado por la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de toda España, durante 2020 se registraron en el SAAD 248.751 fallecimientos de personas con solicitud de dependencia. El 22,26% del total (casi una de cada cuatro personas) murieron a la espera de resolución de grado o prestación, en una situación de limbo. En total, 55.487 personas fallecieron aguardando una prestación de grado II y III, sobre todo (con la circunstancia añadida de que 34.370 de ellos ya habían sido valorados y aceptados). Son 152 personas de las listas de la dependencia que murieron cada día del pasado año.

Por término medio, la Administración se demora 430 días en resolver cada expediente, afirmó Ramírez en rueda de prensa, por lo que no necesita de más acicates para la tardanza. La reducción de las listas de espera no se ve compensada, por tanto, por la agilización de las plazas vacantes, lamentó.

Del grueso de las estadísticas, Ramírez llamó la atención sobre la diferencia abismal que existe entre regiones y la atención dispar que dedican sus gobernantes a este asunto. Cataluña registra el peor lugar, hasta el punto de que cada media hora de 2020 murió una persona aguardado una ayuda. Solo ocho comunidades aprueban y de ellas, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha «destacan positivamente», explicita el dictamen. Mientras nueve «ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición de beneficiarios en el último año», con Cataluña, Aragón, Madrid y La Rioja en las últimas posiciones.

Los directores y gerentes de servicios sociales también afearon que, casi dos años después de que se recuperase el derecho de los familiares a darse de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de la Seguridad Social, solo un 13,4% (60.293 personas) se encuentran dadas de alta.

Críticas al ministro saliente

Ramírez no reservó buenas palabras al nuevo candidato a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. El «complejo procedimiento» de su departamento, el Ministerio de Derechos Sociales, para gestionar el SAAD ha torpedeado aún más la gestión de las prestaciones. De hecho, las plazas para dependientes en centros de día y residencias han retrocedido más de tres años y se sitúan ahora a niveles similares a septiembre de 2017.

No obstante, este año 2021 se tiene que poner en marcha el aprobado plan de choque contra la dependencia, que implica un incremento en la partida presupuestaria de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%.

Tampoco las patronales de la dependencia echarán de menos a Iglesias. Critican la marcha sin reunirse con ellas: «No ha pisado una residencia en toda la pandemia». «En el caso del vicepresidente Iglesias, no podemos opinar sobre su papel como ministro de Derechos Sociales porque no se ha reunido ni una sola vez con ninguna asociación del sector, no ha pisado una residencia», dijo ayer a la agencia Europa Press el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), Jesús Cubero. Según Cubero, Iglesias «no ha llegado a ejercer en ningún momento» como ministro de Derechos Sociales y «todo el trabajado ha sido delegado en el secretario de Estado Nacho Álvarez», quien, a su parecer, «apunta maneras de gran gestor».

A su juicio, «al igual que en el caso de Salvador Illa, salen del Gobierno los dos ministros más castigados por su gestión durante la pandemia». Cubero considera que Iglesias «ha perdido una oportunidad excelente para liderar el cambio necesario en el modelo de cuidados a las personas mayores». «Hemos echado de menos su apoyo y cercanía en todo este tiempo», zanjó.

En la misma línea se pronunciaron los representantes de las patronales de la dependencia, de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y el Círculo de Atención a Personas (CEAPs).