«No te cambio por nadie»: así recibieron estas familias la noticia de que sus hijos tendrían síndrome de Down

Cinco familias. Cinco historias. Todas comparten algo: tuvieron hijos con síndrome de Down. La manera en la que se comunica a los padres es fundamental, igual que la forma en la que estos lo afrontan. El desconocimiento sobre lo que es este trastorno genético provoca que muchas veces no se siga adelante con los embarazos. Por ello, Asindown, en colaboración con las agencias Intermedia y MBO, han lanzado la campaña «No te cambio por nadie» para este 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, en la que cinco familias se sinceran sobre lo que fue para ellos recibir la noticia.

En su cuenta de YouTube se pueden encontrar las cinco historias completas, de las que aquí hacemos un adelanto.

