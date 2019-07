Los niños de 4 años tendrán que enfrentarse a un examen en Inglaterra En septiembre se someterán a la prueba los alumnos de primer grado de 10.000 centros, casi la mitad de colegios de primaria que hay en Inglaterra

Septiembre es un mes lleno de nuevas emociones para los más pequeños. Un período de adaptación a la etapa escolar que supone una parte muy importante en la vida de un niño.

Este año la entrada al colegio será algo distinta para l os niños y niñas de 4 años que empiecen la escuela en Inglaterra. Tendrán que enfrentarse a un «examen» nada más colgar sus abrigos en las perchas de la que será su segunda casa durante todo el trimestre.

En las seis primeras semanas de colegio en casi 10.000 centros, casi la mitad de colegios de primaria que hay en Inglaterra, los alumnos de primer grado serán sometidos a lo que se conoce como Reception Baseline Assessment (RBA), que costará en torno a 9.8 millones de dólares. Una medida presentanda por el Departamento de Educación en 2017 que esperan poder aplicar en todos los centros en septiembre de 2020, según informa el diario británico The Guardian.

Una medida a la que se oponen, ya desde el año pasado, muchos profesores, expertos en infancia y lo más importante la mayoría de las familias. «Es una locura», declara Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos(Ceapa)

Además, los padres de los niños no tienen derecho legal a saber si sus hijos se van a someter a estas pruebas y dependerá del centro informarles o no, según declara el Departamento de Educación. «Los máximos responsables de los niños son los padres. Tiene todo el derecho del mundo a saber lo que hacen sus hijos en el colegio», afirma Cardenal.

Mañana, 24 de julio, las familias que se oponen a esta medida acudirán a los juzgados de Londres para pedir que se revise la decisión del Gobierno.

El Departamento de Educación inglés sigue haciendo hincapié en que no es un examen para medir individualmente a cada niño y que los resultados no se tendrán en cuenta en su expediente, sino que es una medida por la cual se podrá evaluar la enseñanza de cada centro desde la recepción de los alumnos de primer grado hasta que cumplan 11 años y estén en sexto grado, según datos de la BBC. Algo que la Ceapa no apoya porque considera que «hay muchos factores» que afectan en el rendimeinto de los estudiantes y que dicha medida solo conseguirá «poner en entredicho» a los alumnos.

La prueba enfrentará al niño a 20 preguntas para evaluar su lenguaje, forma de expresarse y habilidad para contar. Una medida que desde el Gobierno aseguran es como «chequear a los niños los dientes o la vista». «Esperemos no llegar a tal extremo en España. Enfrenta a un niño de 4 años aun examen es una locura. Estaremos siempre en contra de tales medidas», concluye la presidenta de Ceapa.