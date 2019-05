Un niño se queda atrapado en una máquina expendedora de peluches

Un niño de tres años en Inglaterra le dio a su madre los «diez minutos más aterradores» de su vida cuando se quedó atrapado en una máquina expendedora de peluches mientras trataba desesperadamente de atrapar un osito de su interior, según Mirror.

Natalie Draper, de 37 años, decidió llevar a sus gemelos de tres años al centro de juegos en Mansfield (Inglaterra) para que estuvieran toda la mañana entretenidos.

Todo transcurría con total normalidad hasta que uno de ellos le dijo que necesitaba ir al baño. Ante esta petición, la mujer decidió acompañar a Joey al servicio mientras Noah jugaba con un amigo por allí. Al regresar, descubrió al pequeño en el lugar menos pensado: dentro de una de las máquinas expendedoras del centro recreativo.

Boy, 3, trapped in arcade claw machine after desperate attempt to win teddy https://t.co/uzVDP8ySJ0pic.twitter.com/VlQo8o3cdn