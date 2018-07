Un niño de once años se gradúa en la universidad y quiere ser astrofísico para demostrar la existencia de Dios

Con menos de dos años ya estaba aprendiendo matemáticas, y con cuatro tenía conocimientos también de álgebra. Es el caso de William Maillis, un niño estadounidense que con once años se ha graduado en una universidad de Florida y quiere ser astrofísico para «demostrarle al mundo que Dios existe a través de la ciencia», tal como él mismo declaró al medio «BayNews9 local».

Cuando tenía solo cinco años, un psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio lo declaró un genio. Ahora, ha demostrado que el profesional sabía de lo que hablaba. Sin embargo, él considera que tiene una habilidad, como muchas otras personas pueden tener otras: «Soy aventajado en esto, otras personas son aventajadas en otras cosas».

La universidad en la que William Maillis se ha graduado ha reconocido que es la primera vez en la historia que esta institución vive un caso como el suyo. Nunca había contado con un graduado tan joven, por lo que para la universidad supone un hecho admirable.

De esta manera, tanto la Universidad como sus autoridades han mostrado su orgullo hacia Maillis y le desean un futuro prometedor cumpliendo su sueño.

This brilliant kid graduated with my wife yesterday from @spcnews while I sat in audience with our 10 year old who is getting ready for the 5th grade, quite an amazing accomplishment #spcgrad https://t.co/NOPM2vSkLd

William Maillis was the youngest St. Petersburg College graduate to walk across the stage today. At 11 years old, he now has an associate’s degree & is attending USF next month to continue his education. What’s his dream job? Watch @BN9 at 5pm to find out! pic.twitter.com/5nojGsh8G2