Un niño, en estado crítico tras ser lanzado desde el tercer piso de un centro comercial por un extraño «La familia no lo conoce y no tiene ni idea de por qué este monstruo atacó con este atroz acto de violencia»

En Bloomington, Minnesota, un niño de cinco años fue arrojado desde un balcón del tercer piso de un centro comercial por un desconocido el pasado viernes. El niño, que sufre «lesiones considerables», sigue hospitalizado en estado crítico y lucha por su vida, según su familia.

Tras la agresión, la policía arrestó al supuesto agresor, Emmanuel Deshawn Aranda, de 24 años, encarcelado hasta su juicio por intento de homicidio y del que las autoridades creen que no conocía ni al menor ni a su familia.

Ni la policía ni el hospital pediátrico han querido detallar o divulgar la identidad del menor; no obstante, familiares y amigos han lanzado una campaña de crowdfunding en Internet para tratar de recaudar dinero para pagar los costes médicos y de rehabilitación futura.

«Este es Landen, el niño de cinco años más dulce que hayas conocido», clama la campaña. «Estaba disfrutando de un día en el 'Mall of America' con su madre y un amigo cuando un extraño lo agarró maliciosamente y lo tiró por el balcón del tercer piso sin razón aparente. La familia no lo conoce y no tiene ni idea de por qué este monstruo atacó con este atroz acto de violencia».

A causa de la caída, desde una altura de más de 12 metros, el niño sufrió heridas graves. En una actualización de la campaña, su familia ha explicado que «tuvo un sueño tranquilo y sigue luchando su valiente batalla». Hasta el momento han logrado recolectar más de 540.000 dólares en dos días.