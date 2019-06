Un niño con autismo recibe el premio al «más molesto» de su colegio Su familia está indignada con la profesora que se lo otorgó y con el centro educativo

Un niño de 11 años con autismo ha rebibido el premio de su colegio al «niño más molesto» durante la celebración de la ceremonia de fin de curso.

Ha ocurrido en el estado de Indiana, en Estados Unidos. El acto tuvo lugar el 23 de mayo en un restaurante local. El padre del menor, Rick Castejón, ha declarado estar «indignado» por el hecho de que una maestra de educación especial haya seleccionado a su hijo para recibir un premio como ese.

«Estábamos cegados. No nos lo esperábamos. Como director o profesor, no debes permitir que esto le pase a ningún estudiante», ha dicho al medio local The Times of Northwest Indiana.

Castejón ha detallado la situación de su hijo: no se expresa verbalmente, se mece de adelante a atrás y tiene problemas para expresar sus emociones. Cuando se le entregó el galardón, los padres decidieron callarse, atónitos ante la situación. «Porque tenga capacidades especiales no significa que no tenga sentimientos».

Peter Morikis, represetante de la comunidad educativa, ha lamentado profundamente los hechos y ha afirmado que «no toleran» el comportamiento de la profesora encargada de entregar el premio. Asimismo, se disculpó con el estudiante y la familia y cualquier persona que haya resultado ofendida por la «desafortunada ocurrencia».