Un niño de 14 años se suicida delante de sus compañeros de clase en Reino Unido Después de pedir a sus compañeros que le aguantaran el móvil y la mochila mientras estaban en la estación, Sam se arrojó a las vías del tren

Tras dejar su mochila y su móvil a sus amigos, Sam Connor, un niño de 14 años, se arrojó a las vías del tren el pasado lunes 15 de julio en la estación de Chertsey en Guildford Road, Reino Unido.

«Sam estaba siendo acosado en la escuela, pero no sé cómo, pero muchos niños son acosados y no tienen la fuerza para decirlo o buscar ayuda. Sólo quedaban cuatro días de clase. Pudo haber aguantado un poco más», declaró uno de los mejores amigos de Sam ante el Daily Mail, el segundo periódico más leído en el Reino Unido.

Según las autoridades se cree que el niño sufría bullying por parte de sus compañeros de clase, aunque en el colegio ha asegurado que no tenían ninguna constancia que el chico sufriera bullying. En un comunicado, el centro ha calificado los hechos como un «desgraciado incidente» y ha asegurado que toda la comunidad trabajará unida para apoyar a la familia.

Minutos más tarde de lo sucedido, los investigadores encontraron entre sus pertenencias una nota garabateada que se cree que es una nota suicida. La familia está recibiendo apoyo psicológico.

Estación de Chertsey en Guilford Road

Desde los hechos, la estación de Chertsey en Guilford Road se ha llenado de homenajes a Sam Connor, con mensajes como «descansa en paz, ángel» o «me sabe mal que la vida no fuera más amable contigo». Sam tenía tres hermanos y tres hermanastros. La familia y los conocidos lo recuerdan como un niño cariñoso y educado, además de ser un buen estudiante: «era un chico tímido y sensible, pero con un gran sentido del humor».