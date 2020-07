La niña que recorrió 9.000 kilómetros para salvarse de un cáncer y se topó con el Covid Tiene 6 años y un sarcoma cerebral. Su familia salió de Ecuador con el coronavirus pisándoles los talones en busca de una terapia de radiación con protones, más eficaz y menos tóxica. Ayer fue su último día de tratamiento y se celebró como una fiesta en la Clínica de la Universidad de Navarra

Nuria Ramírez de Castro SEGUIR Madrid Actualizado: 02/07/2020 08:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El martes por la noche a Felipe Calvo le costó pegar ojo. Este médico de casi dos metros de altura y con casi cuatro décadas de vuelo en Oncologíaestaba inquieto por el último día de tratamiento de uno de sus pacientes. Por su consulta han pasado enfermos con cáncer de todas las edades en el hospital Gregorio Marañón y ahora en la CUN, la Clínica de la Universidad de Navarra de Madrid. «Yo soy de los duros, nunca me ha pesado tratar niños. Me gusta la radiooncología pediátrica porque el suyo es un sufrimiento instantáneo que no les deja huella. Me resulta más difícil tratar a una madre de familia de 40 años con cáncer, me agota emocionalmente». Entonces