Nestlé busca extraer cuatro millones de litros de agua al día de un manantial protegido

Ginnie Springs está formado por un precioso paisaje de agua cristalina y es hogar de quince especies de tortugas

La multinacional suiza Nestlé planea extraer cuatro millones de litros de agua al día de Ginnie Springs, uno de los manantiales protegidos de Estados Unidos situado en Florida, según ha informado el diario británico «The Guardian».

La empresa Seven Springs es quien tiene ahora el permiso para extraer agua del manantial. Sin embargo, Nestlé quiere ser su acreedor, de manera que le vendan el agua a un precio que aún se desconoce. Para ello, quiere comenzar así a sacar cuatro millones de litros de agua frente al millón que está extrayendo en estos momentos Seven Springs.

A pesar de que el Suwannee River Management District aún no ha confirmado que vaya a dar el nuevo permiso –ya que le exige a Seven Springs que demuestre que los niveles de agua no se verán alterados–, Nestlé lleva meses preparando su desembarco en Florida.

En cuanto esta noticia ha trascendido, multitud de colectivos han puesto el grito en el cielo para intentar evitarlo. Ginnie Springs está formado por un precioso paisaje de agua cristalina que fluye del río Santa Fe que está rodeado de árboles y de cuevas de piedra caliza. Además, es el hogar de quince especies de tortugas, un cuarto de las que habitan en Estados Unidos.

«El río Santa Fe está ya en riesgo y ni siquiera llega suficiente agua del acuífero como para rellenar este maravilloso manantial, que tiene un importantísimo valor cultural y una vital importancia para el ecosistema», remarcó Merrillee Malwitz-Jipson, activista y miembro de la ONG Our Santa Fe River.

Por su parte, la compañía suiza niega cualquier tipo de perjuicio a la naturaleza: «No queremos extraer agua de una fuente de carácter público, sino comprar agua a una empresa privada que posee los permisos pertinentes».