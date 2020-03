El TSJ de Murcia suspende cautelarmente el «pin parental» El TSJMU ha acordado hacerlo, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso que interpuso el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 12/03/2020 15:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El «pin parental» ha sido suspendido en la Región de Murcia aunque de forma cautelar hasta que se dicte sentencia, según la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El TSJMU ha acordado hacerlo, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso que interpuso el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, «la ejecución de las dos Instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia por las que se dicta lo que deben hacer para el curso 2019-2020 los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller, en lo relativo a lo que se ha denominado en los medios de comunicación como " pin parental"», informa Servimedia.

Fuentes de la Fuentes de la Consejería de Educación y Cultura de la región han señalado a ABC que «el Gobierno regional acata la suspensión cautelar y los servicios jurídicos de la comunidad analizarán el auto y los pasos a seguir a partir de ahora». Consultado por ABC, el Ministerio de Educación ha apuntado, en la misma línea, que «respetamos la resoluciones judiciales».

El TSJMU recuerda, siguiendo doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo reiterada, los aspectos sobre los que no va a pronunciarse «por corresponder a un examen del fondo del asunto» y señala que «tendrán su oportuna respuesta en sentencia».

Todo ello, tras subrayar que las partes en sus respectivos escritos «se refieren a cuestiones que, de forma singular, forman parte de un enjuiciamiento del fondo del asunto» e insistir en el «limitado alcance del examen que de este tipo de cuestiones puede hacerse en un incidente cautelar».

Por tanto, como refleja en el fundamento jurídico sexto, la resolución centra su motivación en examinar «cuáles son los intereses en conflicto, si hay riesgo de frustración de la finalidad legítima del recurso y si la medida cautelar de suspensión produce, en su caso, una grave perturbación de los intereses generales o de tercero».

¿Qué es el «pin parental»?

El pin es una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno, para que éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia. Dichas actividades son complementarias y se enmarcan dentro del horario escolar.

La ministra señaló, respecto a las actividades que se pretenden controlar a través de la autorización paternal, que «no son voluntarias o extraescolares. Estamos hablando de actividades complementarias, curriculares, obligatorias y evaluables y eso configura el tronco del currículum, de obligado conocimiento para el alumno».

Dos tipos de complementarias

Pero realmente hay dos tipos de complementarias: las periódicas (una hora más de inglés, o de matemáticas o de música), que regulan tanto el artículo 51 de la LODE (para centros concertados y voluntarias) como las órdenes de 1994 (para centros públicos y también voluntarias). El uso del «pin parental» para este tipo de actividades complementarias no tiene ningún sentido puesto que, al ser voluntarias, los padres pueden decidir que sus hijos no acudan.

¿Cuáles son las actividades que sí están sujetas al «pin»? Las actividades puntuales (charlas, visitas a un museo, salidas en horario lectivo, etc), siempre que revistan un carácter ideológico, moral o de conciencia. Dentro de este tipo de actividades, no todas son obligatorias: las que tienen coste o se realizan fuera del centro son voluntarias.

Tampoco forman parte del currículo en todos los casos, pueden tratar sobre temas transversales (no curriculares) y estas no comportan necesariamente una evaluación separada y específica. Por ejemplo: una visita de los bomberos es obligatora si se hace en horario lectivo y en el centro, pero no es curricular (desarrolla un eje transversal sobre seguridad)