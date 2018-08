El mundo se enfrenta a un cambio climático con temperaturas extremas El profesor de prevención de desastres naturales, Costas Synolakis, declara a ABC que «el área del Mediterráneo está en un mayor riesgo» y denuncia las negligencias griegas tras el incendio

La preocupación en el mundo por el cambio climático y el incremento de temperaturas no es una novedad. Sin embargo, sus consecuencias sí. Los incendios en Europa han aumentado en un 40 por 100, afectando a países que anteriormente no sufrieron este problema, como es el caso de Suecia. Grecia, en cambio, sí ha tenido graves incendios en el pasado, pero el fuego de Atica desatado el pasado 23 de julio y cuyo balance final podría superar el centenar de muertos (hasta el momento son 92), ha causado una tragedia sin precedentes.

En una entrevista concedida a ABC, el profesor de prevención de desastres naturales de la Universidad Politécnica de Creta, Costas Synolakis, confirma que «el aumento del número de incendios forestales que hemos experimentado es consistente con las proyecciones de los modelos de cambios climático». «Es cierto -añade- que el riesgo de un incendio forestal se incrementa a medida que aumentan las temperaturas y el cambio climático ya las está elevando».

Pero no solo el cambio climático actúa como mecanismo acelerador de los incendios, hay otras causas que desglosa Synolakis: «El rápido desarrollo de la vivienda en las zonas aledañas a los bosques o áreas semiforestadas ha aumentado la amenaza. A medida que nos quedamos sin tierra, suben las presiones antrópicas, lo que eleva el riesgo de fuegos». En Grecia hubo también otros problemas que agravaron la situación: «El fuego en sí mismo no fue excepcional, lo que lo hizo mortal fue el hecho de que no hubo órdenes de evacuación emitidas por la prefectura de Ática», precisa Synolakis. Otro factor importante, explicó el profesor, fue que una gran parte de las fuerzas destinadas a combatir los incendios luchaban contra un fuego diferente, por lo que les tomó un tiempo mover los servicios suficientes a Mati. «Precisamente por esta razón tendría que haber habido una evacuación a los pocos minutos del inicio del fuego, cuando estaba claro que amenazaba una zona semiboscosa, muy poblada, con un laberinto de calles pequeñas y sin planificación que dificultó los rescates».

Riesgo en el Mediterráneo

El estudio del cambio climático es fundamental para que los científicos comprendan qué países tienen más probabilidad de enfrentarse a mayores riesgos de incendio en el futuro. En este sentido, para el profesor experto en desastres naturales, «el área del Mediterráneo corre mayor riesgo».

Sabiendo que existe una correlación entre el cambio climático y la frecuencia creciente de los desastres naturales, los gobiernos deberían planificar mejor cómo afrontar los riesgos que conllevan los fenómenos meteorológicos extremos que azotan el planeta, como las olas de calor e inundaciones. A veces se gasta dinero en la planificación de la gestión de crisis real y en la preparación de mapas de posibles amenazas, pero luego no se aprovecha el resultado, un grave problema que se da también en Europa, denuncia Synolakis. «Ha habido decenas, si no cientos, de proyectos de investigación financiados en la Unión Europea por "DG Research" o "DC Civil Protection", pero ¿quién está usando estos mapas? ¿Han sido implementados en los planes de los municipios locales? Me temo que no, se gasta una gran cantidad de fondos para mantener ocupados a los investigadores en riesgos, pero no en la transferencia de la tecnología a las autoridades locales».

Quizás esa indiferencia se deba a que, aunque los gobiernos son conscientes de las amenazas y de los riesgos, son negligentes en la preparación, como ha ocurrido en Grecia, se queja el docente. «Esa negligencia se ha debido principalmente a que en Grecia se creó la falsa sensación de que jamás podría producirse un gran desastre, y también por la ignorancia al utilizar las herramientas más avanzadas para reducir la vulnerabilidad. Protección Civil no debe ocuparse solo de combatir incendios, su misión consiste también en la planificación previa al desastre. Si la gente hubiera sabido dónde reunirse en las playas cerca de Mati para la evacuación por mar o se hubiera planeado con anticipación dicha evacuación, se hubieran tenido muchas menos muertes».