Mujeres al mando «He tenido que demostrar que no pasaba nada por ser mujer y rectora de la universidad» La catedrática Mirian Cortés Diéguez fue la primera mujer en llegar a ser decana de una facultad eclesiástica y desde septiembre de 2015 es la primera rectora en la historia de la Universidad Pontificia de Salamanca

Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez (Orense, 1964) ha conseguido formar parte de la élite académica en una disciplina que desde siempre ha estado reservada a los hombres: el Derecho Canónico. Fue la única mujer en su promoción y la primera decana «en el mundo» de una Facultad Eclesiástica. Desde 2008 forma parte de ese escaso grupo de mujeres que consiguen ser catedráticas y en 2015 fue nombrada rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, la primera mujer en desempeñar ese cargo en la historia de dicha institución académica. De sus decisiones dependen 7.000 alumnos y 400 trabajadores, entre profesores y personal administrativo.

Usted es la primera mujer al frente de la UPSA, ¿eso le ha suspuesto un peso añadido a su responsabilidad?

En cierto modo sí porque mi nombramiento causó cierta sensación y eso provocó muchas preguntas. Encontré las dificultades que encuentra cualquier mujer cuando llega a un puesto de responsabilidad y a las que he tenido que hacer frente para demostrar que no pasaba nada porque yo fuera mujer y estuviera al frente de la universidad. Como consecuencia de la novedad surgieron también una serie de inseguridades que propiciaron que me tuviera que emplear más a fondo para que todo estuviera tranquilo y pudiera desarrollar mi trabajo con normalidad.

¿Cuáles han sido esas dificultades?

Llevo más de 25 años trabajando en un ámbito masculino porque fui de las primeras alumnas que estudiaron Derecho Canónico, fui también probablemente la primera profesora estable en el mundo en una Facultad Eclesiástica y luego la primera decana. La dificultad siempre ha sido la misma: tener que ganarte la confianza porque siempre hay una desconfianza de base si eres mujer. Parece que la mujer no puede hacerlo igual de bien que un hombre y eso obliga a tener que esforzarse un poco más, a tener que dar más explicaciones o a tener que demostrar cosas que un hombre nunca tendría que demostrar.

«Mi marido también es padre de cuatro hijos y jamás nadie le ha planteado cómo hace para compaginar la dirección de una empresa y su vida familiar»

En el día a día, ¿siente que el hecho de ser mujer le condiciona para ejercer su responsabilidad?

No. Yo ejerzo mis responsabilidades con independencia de mi sexo. Y lo he hecho siempre así. He actuado con normalidad aunque no siempre recibiera a cambio esa normalidad. Ante situaciones un poco tensas porque te das cuenta de que te tratan distinto porque eres mujer yo siempre he procurado actuar con normalidad consciente de que en mi trabajo es igual ser hombre que ser mujer. Siempre he actuado con determinación, no poniéndome a mí misma barreras sino simplemente luchando con las que me encontraba.

Apenas el 21% llegan a catedráticas, ¿Es machista el ambito académico?

No diría que es machista pero sí es evidente que es un ámbito predominantemente masculino y eso influye de cierto modo en que no se propicie la entrada de mujeres. Ellos siguen siendo mayoría y en cierto modo hacen piña. Por eso, al no haber una paridad en los puestos de responsabilidad es muy difícil que se escojan mujeres.

La Ley de Igualdad exige desde 2007 la paridad en los equipos de gobierno, ¿está usted a favor de las cuotas?

Estoy a favor de la paridad pero no de las cuotas en todos los casos. No creo que sean beneficiosas ni siquiera para la mujer. Hay que tratar a todos por igual y pensar en personas, méritos y capacidades en lugar de hombres o mujeres.

La primera mujer en llegar al rectorado fue Elisa Pérez Vera en la UNED en 1982, ¿hemos avanzado algo?

Las cifras lo dicen. Vamos avanzando lentamente al ritmo al que va la propia sociedad. Tardará, pero llegará un momento en que se logrará la paridad. Todavía falta mucha educación y un cambio de mentalidad.

La proporción de rectoras es mayor en las universidades católicas, ¿Cree que las instituciones cristianas apuestan más por la igualdad?

Creo que en la Iglesia hay esa concienciación. La Doctrina Social de la Iglesia siempre ha abogado por esa igualdad de oportunidades para todos. Cuando la Iglesia me eligió a mí de rectora obró con naturalidad, desde la convicción de que es necesario esa visión femenina.

Usted es madre de familia numerosa, ¿se ha sentido alguna vez discriminada por ello en su labor profesional?

No jamás pero sí he oído comentarios como: «Vaya cómo puede una madre de cuatro hijos compaginar esa labor con el rectorado y una carrera académica». Ese tipo de frases me han parecido muy machistas porque mi marido es padre también de cuatro hijos y jamás nadie se le ha ocurrido plantearle cómo es posible de que pueda ser el director de una empresa o rector y compaginarlo con su vida familiar. En ese sentido, uno se da cuenta de lo mucho que nos queda por trabajar para cambiar esto.

¿No le parece que se habla mucho de la causa feminista pero muy poco de la corresponsabilidad en el hogar?

Claro, esa es la cuestión. Yo en mi casa les digo a todos que yo no quiero a nadie que me ayude. Lo que quiero es que todos asumamos la responsabilidad. Eso es la corresponsabilidad. Cuando eso cambie probablemente las mujeres tendrán las mismas oportunidades que los hombres en el mercado laboral.

¿Siente que ha tenido que sacrificar su vida familiar por su carrera profesional?

Sí, siempre se sacrifica algo, pero siempre he intentado buscar el equilibrio. Para mí el equilibrio es dar a cada cosa el valor y la importancia que tiene. No hay recetas para eso. En algunas épocas se consigue mejor y en otras peor y algo se resiente, pero eso es la vida. Los hijos se dan cuenta de que muchas veces los sacrificios que hacen los padres a costa de esa vida familiar también es por ellos y maduran en ese sentido.