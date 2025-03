Día de la Mujer | Sigue las manifestaciones del 8-M en España en directo

Tras dos semanas de enfrentamientos y polémicas entre los socios del Gobierno de coalición y con la herencia a cuestas de la anterior edición del Día de la Mujer y las manifestaciones del 8-M , todas las provincias españolas -salvo Madrid - se preparan para la celebración de las jornadas de los diferentes colectivos feministas por todo el país.

El SAMUR ha atendido a una mujer, que presentaba arañazos en la cara, en la concentración no autorizada de estudiantes por el Día Internacional de la Mujer en la madrileña Puerta del Sol.

«Todo aquello que no implique concentraciones, sería lo importante», ha indicado Darias en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press al ser preguntada por la decisión de las Delegaciones de Gobierno de otras comunidades autónomas de mantener las concentraciones.

La manifestación no autorizada, que había sido convocada por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas en la Puerta del Sol de Madrid, ha terminado con una mujer herida y con la intervención de la Policía Nacional para separar a un grupo de personas ajenos a la concentración.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido este lunes el «feminismo liberal» y ha avisado que no admitirá ni «etiquetas» de la izquierda ni «lecciones» de otras formaciones que dicen que el PP ha "sucumbido a la corrección política", en alusión a Vox. Además, ha asegurado que el 8 de marzo se ha convertido en "un símbolo" de lo que se «hizo mal» hace un año por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ante la pandemia del coronavirus.

Carmela Silva ha advertido de que «el mundo, o es igualitario o no habrá futuro» en un acto celebrado frente al Pazo Provincial y en el que se repartieron máscaras de 'Violencia Zero' y camelias blancas en homenaje a las pioneras del sufragismo, y al que asistieron diputadas de todos los grupos de la corporación, así como la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, y la concejala de Igualdad de Pontevedra, Yoya Blanco, además de trabajadoras de la institución provincial.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha incidido este lunes en que la institución conmemora un 8 de marzo «más reivindicativo que nunca», con la agenda feminista en el «centro de acción». «El feminismo es inquebrantable y no vamos a dar ni un paso atrás», ha aseverado la dirigente socialista.

En una jornada marcada por la pandemia de Covid-19 y las medidas de prevención, las instituciones gallegas no han dejado pasar la conmemoración del 8-M para celebrar distintos actos reivindicativos en los que han vuelto a poner el foco en la necesidad de acciones que consigan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Así, ha trasladado el «compromiso del Ayuntamiento por devolver el mural al estado que se encontraba». Sobre el mismo ha apuntado que «al margen del debate de ese mural, no hay debate sobre que la intolerancia no cabe"».

«Mi condena firme y sin paliativos de lo que ha sucedido con el mural de Ciudad Lineal. La intolerancia no cabe en Madrid, el vandalismo no cabe. Somos una ciudad abierta y libre para no tolerar comportamientos como este», ha manifestado al comienzo de su intervención en el acto del Ayuntamiento de Madrid por el Día de la Mujer.

El Gobierno regional ha prohibido un acto previsto para este lunes, 8 de marzo, en un instituto público madrileño. Se trata de la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las autoridades madrileñas alegan que no se documentó suficientemente la duración del acto y el número de personas que acudirían, lo que podría haber supuesto vulneración de los protocolos de seguridad. También afirmaron fuentes cercanas a la presidencia regional que «la Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar». Informa Sara Medialdea .

Al llegar frente al Ayuntamiento de la capital, en vez de continuar hacia Gran Vía, se han girado y han comenzado a subir el Paseo de Recoletos mientras coreaban: 'La historia se escribe con desobediencia. Su represión no nos amedrenta'. Junto a los manifestantes se encuentran varias furgonetas de la Policía Nacional que han parado la marcha frente a la Biblioteca Nacional.

«Son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta y no le voy a decir a mi hijo lo que puede o no hacer», ha subrayado.

«Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo 3 hijos, los 3 son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer», ha sentenciado.

En la Puerta del Sol se está llevando a cabo una concentración multitudinaria no autorizada. Decenas de personas claman consignas feministas sin que por el momento se produzcan incidentes. Informa Elena Calvo .

Un grupo de feministas ha vuelto esta noche a la Puerta del Sol para manifestarse por el Día Internacional de la Mujer, en esta misma plaza durante esta mañana ha tenido lugar la concentración no autorizada convocada por el Sindicato de Estudiantes.