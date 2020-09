Una mujer italiana es apaleada por regañar a un hombre de Mali que no llevaba mascarilla El hombre le rompió la nariz y le causó un traumatismo craneoencefálico en las oficinas de la Confederación General Italiana del Trabajo en Foggia

ABC Madrid Actualizado: 19/09/2020 16:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace unos días, Stefania Buonpensiero se encontraba en las oficinas de la Confederación General Italiana del Trabajo, en Foggia, cuando le recriminó a un individuo que hubiera entrado en las instalaciones sin mascarilla. El sujeto, un individuo de 36 años de edad nacido en Mali, le propinó un puñetazo en la nariz que la tiró al suelo, donde la pateó y la golpeó hasta causarle un traumatismo craneoencefálico y la ruptura del tabique nasal.

«Pensé que iba a morir», ha relatado la víctima en una entrevista concedida al programa italiano «Mattino Cinque», donde ha recordado el primer puñetazo «justo en la nariz» que la hizo caer al suelo. Inmediatamente, siguieron varios golpes mientras estaba tendida y un escupitajo, «en este momento, un arma en toda regla», ha dicho.

«Estaba a merced de la violencia y de los golpes que me dio. No sé si pasaron 30 segundos o 3 minutos. Ya no existía. Estoy segura de que si hubiera tenido un cuchillo en la mano me habría dejado una cicatriz», ha relatado.

La mujer quedó conmocionada, en medio de «un lago de sangre» y presa del miedo: «Si no hubiera sido por el guardia de seguridad que intervino, tal vez no estaría aquí».

La agresión le causó un traumatismo craneoencefálico, la ruptura del tabique nasal y varias heridas laceradas en la región frontal, así como varios hematomas. Su agresor fue detenido por los carabineros y ahora está en prisión.