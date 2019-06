Una mujer critica la atención sanitaria estadounidense en Twitter y se hace viral

Mary Robinette Kowal, una mujer americana de 50 años, criticó a través de un hilo de Twitter su experiencia con la «ineficiente» sanidad estadounidense después de encontrar un pequeño bulto en su pecho cuando estaba trabajando en Islandia en 2006.

La autora de ciencia ficción compartió su historia este lunes en la red social. A través de breves mensajes de 280 caracteres, la mujer relató el momento en el que ocurrieron los hechos: «No era la primera vez que me encontraba un bulto, pero siempre te asustas». Aunque sospechaba que no era nada por falta de casos de cáncer de mama en su familia, sabía que existía la posibilidad de que lo fuera.

Acudió preocupada al médico, tenía miedo del proceder de una sanidad extranjera en un idioma que no conocía bien. Asumió desde el principio que todo el proceso sería tan complicado como en Estados Unidos, de donde provenía, pero se llevó una grata sorpresa al descubrir que no, según relata en algunos de los tuits.

When I lived in Iceland, I found a lump. I had no idea how to navigate finding a doctor, so I went to our show's production manager.



Me: I found a lump. Can you help me find a doctor?

PM: Just go to the cancer center.

Me: Okay. How do a get a referral?

PM: What's a referral?