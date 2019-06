La mujer asesinada en Córdoba es la víctima oficial número mil de violencia de género En lo que llevamos de año, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y solo tres habían denunciado

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género acaba de confirmar como asesinato machista el de Córdoba de Ana Lucía da Silva, lo que convierte a esta mujer en la víctima número 1.000 por violencia de género desde que en el año 2003 comenzaron a contabilizarse estos crímenes.

El hombre que acabó con la vida de esta ciudadana brasileña, Salvador Ramírez, es reincidente, ya que en el año 2002 también asesinó a su mujer.

El asesino, que después se suicidó, se encontraba en libertad condicional y aún no había cumplido en su integridad la pena de 17 años de cárcel que le fue impuesta en 2004 por el asesinato de Amanda Cabeza, una víctima que sin embargo no está en la lista de las 1.000 asesinadas porque su muerte se produjo en el año 2002, cuando aún no se recogían estos datos.

En lo que llevamos de año, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y sólo tres habían denunciado, mientras que el año pasado fueron 47 las mujeres que perdieron la vida por violencia de género en España. En la actualidad 12 mujeres se encuentran en una situación de «riesgo extremo», con medidas de protección por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Un total de 38.619 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en las 40.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 39.586.