Las muertes se disparan un 38% durante la pandemia con respecto a la media de los últimos 20 años

El primer muerto por coronavirus en España reflejado en los informes oficiales data del 4 de marzo, si bien es cierto que a posteriori se conoció un fallecimiento por Covid-19 a mediados de febrero. Sin embargo, el mayor golpe de la pandemia puede ubicarse ... entre las semanas 10 y 21 del año. O lo que es lo mismo, desde el día 2 de marzo hasta el 24 de mayo . En este periodo, las muertes por todas las causas han repuntado en España un 38 por ciento al comparar la cifra actual con la media de los últimos veinte años. En total, durante las once semanas en las que el virus ha sido más agresivo, murieron 143.204 personas según los balances del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, en estas mismas fechas, Sanidad sólo reconoció como víctimas de Covid-19 a 28.752 fallecidos, apenas un 20 por ciento

En medio de la polémica todavía no resuelta sobre el modo en que el Ministerio de Sanidad contabiliza las pérdidas humanas provocadas por el virus, el INE publicó ayer un informe en el que hace su aproximación a este dato. En su estudio, la institución estadística por excelencia se retrotrae hasta el 1 de enero para dar cuenta de la evolución de las muertes por todas las causas registradas en España durante las primeras 21 semanas del año. El resultado es que, en lo que va de ejercicio, hay un 24 por ciento más de fallecidos que el año pasado en el mismo intervalo temporal. No obstante, el aumento es todavía más crudo al circunscribir el análisis a marzo, abril y mayo, los tres meses donde la pandemia ha golpeado con más fuerza.

Se trata de 143.204 fallecidos en apenas tres meses , cuando la media de los últimos años está en los 88.925 muertos entre las semanas 10 y 21 del año. El ejercicio pasado durante este intervalo ya estuvo por encima de la media al datarse 95.099 decesos en virtud de los datos provisionales que maneja el INE. No obstante, esta cifra es un 33,6 por ciento más baja que la registrada durante la pandemia de 2020. De hecho, en ninguno de los últimos 20 años se ha superado la barrera de los 98.000 muertos en este periodo de tiempo.

Dos de cada diez

Pese al notable incremento de fallecidos en un momento en el que España estaba confinada o las libertades ciudadanas estaban restringidas por el estado de alarma, destaca el desfase entre las muertes registradas y las admitidas por Sanidad como consecuencia directa del coronavirus.

El día 24 de mayo, última jornada de la semana 21 del año, el gabinete que dirige Salvador Illa reconoció 28.752 muertos por coronavirus, que representan un 20 por ciento de la cifra total de muertes por todas las causas. Como ha defendido en ocasiones el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , es cierto que no todas se pueden achacar al virus. La gente siguió muriendo por otras causas e incluso, como consecuencia del desbordamiento en los hospitales, se pudieron agravar cuadros clínicos que finalmente acabaron en fallecimiento.

Sin embargo, al comparar los datos con las estimaciones de muertes esperadas para este mismo periodo -semanas 10 a 21 de 2020- por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), sigue habiendo un desfase entre los fallecimientos que se podían esperar por cálculos estadísticos y los que finalmente hubo. El MoMo, entre el 2 de marzo y el 24 de mayo pronosticaba 51.502 decesos. Al restar esta cifra a los 143.204 notificados y recogidos por el INE resultan 91.702 decesos no esperados. Y de ellos, sólo 28.752 fueron reconocidos como víctimas del coronavirus. Por lo tanto, hay 62.950 muertes no pronosticadas -el 68 por ciento- que, según el Ministerio, no se deben al coronavirus ya que no hay un test diagnóstico que lo confirme.

Las críticas a Sanidad por el modo empleado para contabilizar las bajas provocadas por la pandemia comenzaron a surgir a finales de marzo, cuando los alcaldes y dirigentes autonómicos se percataron de que los guarismos reflejados en los informes que detalla cada día Fernando Simón no coincidían con la realidad que se vivía en los registros civiles.

A partir de 55 años

Las personas mayores son el colectivo más indefenso ante el coronavirus. Sin embargo, los datos ofrecidos por el INE revelan que también ha habido repuntes de mortalidad por todas las causas entre personas más jóvenes durante las peores semanas de pandemia. Concretamente, entre principios de marzo y finales de mayo, se observan incrementos superiores al 20 por ciento en la mortalidad para colectivos a partir de la franja comprendida entre los 55 y 59 años (20,3 por ciento y 810 bajas) con respecto a las mismas fechas de 2019.

Acto seguido, entre 60 y 64 años, los fallecimientos por todas las causas aumentaron un 25,1 por ciento, que equivale a 1.424 personas; entre 65 y 69, un 27,5 por ciento y 2.030 decesos más ; entre 70 y 74, un 32,4 por ciento, que son 3.652 muertos más que en 2019; entre 75 y 79, el porcentaje sube hasta el 38,8 y se dieron 6.127 fallecimientos adicionales; entre 80 y 84, 7.523 muertes más, un aumento del 33,7 por ciento; la subida es de un 35,7 por ciento entre 85 y 89 años, donde hubo 11.469 decesos más que en el mismo periodo del año anterior; y del 36,6 por ciento en personas mayores de 90 años, franja en la que se perdieron 14.031 vidas más que en las mismas semanas de 2019.