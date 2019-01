En la muerte de Julen: No todo es malo

Pedro García Cuartango

Las cosas más obvias son las misteriosas. Hay acontecimientos que se muestran delante de los ojos y que aceptamos como evidentes, pero no lo son. Por ejemplo, esa mezcla de solidaridad y compasión que ha unido a la sociedad española estos días con la esperanza de que Julen fuera rescatado con vida.

Me he despertado con un sobresalto alrededor de las cuatro en la madrugada del sábado y he sentido el impulso de encender la tableta. Tenía todavía la esperanza de un milagro: que el niño de Totalán estuviera sano y salvo. Al enterarme de la noticia, he mirado por la ventana y la calle estaba vacía. Como si el tiempo se hubiera parado. En ese momento, me ha venido a la mente el pensamiento de que miles de personas compartíamos la misma sensación en medio de la noche.

No, no ha sido posible salvarle, pero este trágico episodio ha sacado lo mejor de las 300 personas que han trabajado sin descanso en el pozo y de los millones de españoles que han seguido día a día lo que acontecía en ese lugar de Andalucía. Ingenieros, mineros, bomberos y policías, todos unidos, también todas las administraciones, en el empeño de superar las enormes dificultades para rescatar a Julen.

Hay unas palabras de León Tolstoi que siempre me han iluminado: «He comprendido que mi bienestar es sólo posible cuando reconozco que estoy unido a las personas de este mundo, sin excepción alguna». No deberíamos olvidar jamás que todos los hombres somos hermanos y que nada de lo que sucede a los demás nos puede ser indiferente.

Por eso, no entiendo a quienes se niegan a acoger a los inmigrantes que llegan en pateras a nuestras costas o a quienes vuelven la espalda a los desheredados sin techo que sobreviven en nuestras ciudades, un espectáculo que se hace insoportable

España es un país cainita, lleno de envidiosos, enfrentado políticamente y desvertebrado territorialmente. Pero jamás podremos negar que hay un sentimiento de solidaridad en una mayoría de la población, que ha sacado lo mejor de sí misma durante la última crisis económica y en este desgraciado episodio de Julen. Por una vez, hemos dejado de lado el sectarismo y el rencor y todos, sin distinción de filias políticas ni identidades geográficas, hemos deseado lo mismo.

La lección que podemos aprender de la muerte de este niño es que cuando nos preocupamos de los demás, cuando les echamos una mano, cuando nos acercamos a los que sufren, nos sentimos mucho mejor y yo diría que incluso somos más felices.

Esa rebeldía contra la fatalidad de la que hablaba Albert Camus y esa voluntad de compartir nuestro destino con los otros son lo que nos hace humanos y una de las pocas razones por las que merece la pena vivir en este valle de lágrimas.

Al final de nuestra existencia, no sentiremos orgullo por haber amasado una fortuna, por haber gozado de un alto nivel de bienestar, por haber llegado lejos profesionalmente o por haber sido más listos que el prójimo. De lo único de lo que podremos enorgullecernos es de haber sido buenas personas.

Carlyle

Ninguno de los hombres y mujeres que se ha esforzado estos días en Totalán en salvar a Julen ha perdido su tiempo. Justo al contrario: nunca podrían haber empleado mejor sus esfuerzos y sus capacidades. Siempre les quedará el consuelo de que hicieron todo lo que estaba en su mano.

Perdón por el abuso de las citas, pero no puedo terminar estas reflexiones sin recurrir a una frase de Thomas Carlyle: «Cuando los hombres se unen para lograr algún fin, descubren también que pueden alcanzar otros fines si siguen unidos».

Puede que estas palabras caigan en saco roto, pero me parece que todo iría mejor si siguiéramos ese consejo de Carlyle. Este país ha sido grande cuando ha compartido objetivos comunes, como sucedió en la Transición, y ahora es débil porque hemos olvidado lo mucho que nos une, que es al final nuestra condición de hombres.

Pedro García Cuartango Articulista de Opinión