Mueren seis elefantes tras caer por una catarata en Tailandia intentando ayudar a la cría

Seis elefantes han muerto este sábado tras caer por la catarata de Haew Narok, en el Parque Nacional de Khao Yai, en Tailandia, y dos han podido ser rescatados.

La primera noticia del suceso se produjo sobre las 3.00 horas del sábado, cuando un equipo de trabajadores del parque que estaban alejando a los elefantes de una autopista escucharon la llamada de los animales que habían caído por la cascada.

Unas tres horas después descubrieron una cría de elefante de unos tres años muerta en el agua cerca de la catarata. Dos elefantes estaban intentando ayudar a la cría pese a estar visiblemente cansados. Los trabajadores bajaron a la zona y encontraron otros cinco elefantes ahogados, ha explicado el director del parque, Khanchit Srinoppawan, según recoge el diario «The Bangkok Post».

The wild elephant duo have managed to escape the death by climbing up from the rocky waterfall of Haew Narok in Khao Yai National Park after plunging into the flash floods and soaking in the deep water for nearly a day.#KhaoYai#HeawNarokWaterfall#BangkokTribune#bkktribune.com pic.twitter.com/wOPvyC7gkX