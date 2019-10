Mueren ocho linces por atropellos y furtivismo en Castilla-La Mancha Ecologistas en Acción dice que está siendo un «año trágico» para la especie, mientras que la RFEC critica que los ecologistas culpen a los cazadores

Ocho linces han muerto en lo que va de 2019 en Castilla-La Mancha, cuatro por atropellos y otros cuatro por furtivismo, según ha informado este jueves la Consejería de Medio Ambiente a ABC. Horas antes, Ecologistas en Acción había denunciado que cuatro linces habían muerto «a manos de cazadores en Castilla-La Mancha», una afirmación que ha levantado las quejas de la Real Federación Española de Caza (RFEC), quien ha pedido una «rectificación inmediata» ya que, «sin ningún tipo de pruebas señala que han muerto cuatro linces “a manos de los cazadores”».

Según la información remitida por la Consejería, desde el pasado enero han muerto un total de 8 ejemplares. Las causas de mortalidad han sido los atropellos, con 4 individuos, y las muertes provocadas por casos de furtivismo, 2 ejemplares han sido disparados y 2 han muerto por el uso de métodos de captura ilegales, un cepo y posiblemente un lazo.

«Especialmente trágico fue el disparo a bocajarro que provocó la muerte de una hembra reproductora que contaba con 4 cachorros, los cuales presumiblemente no lograron sobrevivir dada la corta edad que tenían», dice el comunicado.

Tanto la Guardia Civil, como agentes medioambientales están trabajando para esclarecer los hechos e identificar a los responsables directos. «Aunque en algunos casos las líneas de investigación continúan activas, en otros los resultados han permitido a la Consejería iniciar expedientes sancionadores para el cierre de la actividad cinegética durante los próximos años en dos cotos de caza», han informado desde la Consejería.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha asegurado que «está siendo un año trágico para los linces ibéricos en Castilla-La Mancha», especialmente en la provincia de Toledo, ya que en los últimos meses se ha certificado la muerte de cuatro ejemplares del programa de reintroducción puesto en marcha por el proyecto Life+Iberlince en la comarca de los Montes de Toledo y del que ahora se hace cargo la Junta de Comunidades.

Dos de estas muertes se produjeron el pasado mes de septiembre, ha precisado Ecologistas en Acción, que ha añadido que «desde que se tienen estadísticas de mortalidad de lince ibérico en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debidas a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en un espacio de tiempo tan corto». La organización ecologista ha advertido que «todo apunta a que, lejos de lo que se suponía, el lince ibérico no está efectivamente protegido, sobre todo frente a las prácticas cinegéticas, legales o no, y que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura o Andalucía».

Quejas de los cazadores

Por su parte, la RFEC ha emitido un comunicado en el que explica que, «como han confirmado desde la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, la muerte de estos ejemplares se produjo por “prácticas de furtivismo”, por lo que achacar a los cazadores -que practican una actividad legal y reglada­- la autoría de unos hechos realizados por delincuentes, no deja de ser un intento más de manipulación de esta asociación radical, en su afán sectario de querer criminalizar a los cazadores por actos con los que no sólo no tienen ningún tipo de relación, sino que siempre condenan firmemente».

La RFEC, las Federaciones Autonómicas de Caza y por extensión todos los cazadores «luchan contra la lacra que supone el furtivismo y continuamente piden que se denuncie cualquier acto ilegal y se identifique a todo furtivo, como vienen demostrado personándose como acusación particular en casos similares», han advertido.

Según ha señalado el presidente de la RFEC, Ignacio Valle, si Ecologistas no rectifica, «se tomarán las medidas legales oportunas».