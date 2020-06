Muere el pediatra japonés que descubrió la enfermedad de Kawasaki, asociada con la Covid-19 en niños

ABC Actualizado: 10/06/2020 12:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pediatra japonés Tomisaku Kawasaki, que descubrió un síndrome respiratorio poco común en niños que fue bautizado en su honor y cuya labor fue galardonada por la Academia Japonesa, murió en un hospital de Tokio a los 95 años, informó este miércoles el centro de investigación que lleva su nombre.

La enfermedad de Kawasaki es una inflamación generalizada de las arterias que se produce en menores de cinco años y que volvió a estar de actualidad hace unos días ante las sospechas de un posible vínculo de la enfermedad con la Covid-19.

Algunos de los síntomas de esta patología son fiebre durante más de cinco días, sarpullidos, ojos enrojecidos, inflamación de labios, garganta y lengua; mientras que el tratamiento inicial consiste en aspirina e inmunoglobina a dosis altas.

El vínculo, no obstante, no termina de cerciorarse en la comunidad médica y científica. En abril, investigadores de varios países europeos con un alto número de casos de coronavirus reconocieron un nuevo síndrome inflamatorio en niños que era similar al síndrome de Kawasaki. Ahora, un estudio del Imperial College de Londres en niños con estos síntomas inflamatorios severos muestra que lo que sufren no es la enfermedad de Kawasaki, sino una nueva patología.

Esta nueva enfermedad, que los investigadores han denominado Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico Temporalmente Asociado con el SARS-CoV-2 (PIMS-TS), fue estudiada en 58 niños ingresados en ocho hospitales de Inglaterra. Se cree que es extremadamente rara, pero existe la preocupación de que se produzca un daño coronario duradero. Se han notificado menos de 200 casos en Inglaterra con una gama de síntomas y gravedad y la mayoría de los niños ya se han recuperado.

Si bien el equipo no puede afirmar con certeza que el PIMS-TS es causado por la Covid-19, 45 de los 58 niños tenían evidencia de infección actual o pasada por el virus, y los investigadores dicen que es poco probable que la aparición de una nueva condición inflamatoria durante una pandemia sea una coincidencia.