Muere una niña somalí de diez años después de ser sometida a la mutilación genital Se estima que unas 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación

Alba Amorós

Alba Amorós
@albaamoros Seguir Actualizado: 21/07/2018 12:05h

Una niña de diez años ha muerto después de ser sometida a la mutilación genital en Somalia, según hizo público una activista. La pequeña falleció en un hospital dos días después de que su madre la llevara a un centro de circuncisión tradicional en un pueblo remoto a las afueras de Dhusamareb, en el estado de Galmudug. Todo indica que el encargado de llevar a cabo la mutilación habría cortado una vena importante en el curso de la operación.

Los trabajadores de salud han advertido en repetidas ocasiones los riesgos de esta práctica que causa hemorragias graves y otros problemas de salud como, por ejemplo, quistes, infecciones e infertilidad, complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos. La mutilación genital femenina (MGF) consiste en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Refleja una desigualdad muy arraigada entre los sexos y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Somalia es uno de los países del mundo donde más se practica la mutilación genital fenemina, a pesar de que la constitución lo prohíbe. La activista Hawa Aden Mohamed denuncia que no se han promulgado leyes para garantizar que quienes las realizan sean castigados. Además señala directamente a los legisladores, que temerían perder su influencia política entre los poderosos grupos tradicionales y religiosos de la zona que apoyan esta práctica.

Más de 200 millones de mujeres y niñas en 30 países en tres continentes han experimentado mutilación genital, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a principios de este año. Las naciones con la prevalencia más alta entre mujeres y niñas entre 15 y 49 años son Somalia (58%), Guinea (97%) y Djibouti (93%). Se estima que unos 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación en todo el mundo, siendo los países con mayor tasas Gambia (un 56%), Mauritania (54%) e Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas de once años han sufrido esta práctica. Los datos no son esperanzadores, cada año casi cuatro millones de niñas están sujetas a esta práctica, una cifra que aumentará en los próximos años si no se toman medidas urgentes debido al crecimiento de la población. De seguir así la cifra de afectadas podrá alcanzar los 80 millones en 2030.

Para combatir estas cifras, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en ingles) lideran el mayor programa a escala mundial para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina, centrándose en 17 países de África.